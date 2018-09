Rally Turchia 2018 | dopo una prima giornata intensa Thierry Neuville sale in vetta con

oasport

(Di venerdì 14 settembre 2018) Ladeldiregala subito colpi di scena e sorprese, grazie alla sua difficoltà. A chiudere al comandoi primi sei stage in programma è il leader della classifica generale, il belga(Hyundai i20) con appena 3 decimi di vantaggio sul suo rivale numero, il francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) entrambi autori di una bella rimonta,che nelle prime fasi avevano lasciato qualche secondo di troppo per la strada. In terza posizione si colloca il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) con un distacco di 2.6 secondi, mentre in quarta si è classificato il finlandese Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) a 16.3 dalla. Quinta posizione per l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) a 31.9, sesta per l’australiano Hayden Paddon (Hyundai i20) a 35.1, settima per il finlandese Esapekka Lappi (Toyota Yaris) a 36.6, mentre in ottava si ...