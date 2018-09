Rai | verso accordo Cav-Salvini | timori FI su tetto spot tv

Rai - spiragli azzurri su Foa ma il Pd si mette di traverso : Sbloccare lo stallo sulla Rai con un nuovo voto del Cda su Marcello Foa presidente. Lo chiede con una risoluzione il governo e Forza Italia stavolta sembra disponibile, come Fdi, mentre Pd e Leu rimangono contrari ad una "forzatura", che sarebbe dimostrata dai loro pareri legali.Ieri il presidente della commissione di Vigilanza Rai, l'azzurro Alberto Barachini, ha rinviato al 19 settembre il voto sul documento presentato da Paolo Tiramani (Lega) ...

I canali Mediaset in chiaro sul satellite : «Premium verso la cessione a Sky». E Rai4 non ci sarà più : Cambia tutto nei canali del satellite di Sky , con un canale Rai che non sarà più visibile, e il ritorno dei canali Mediaset. Ad annunciare le novità è stato lo stesso amministratore delegato di ...

Segnali di svolta sullo stallo della Rai : Berlusconi verso l'ok alla presidenza di Foa : Nonostante le molte resistenze nel partito, Silvio Berlusconi potrebbe dare il suo ok a Marcello Foa nel ruolo di presidente di viale Mazzini, nel quadro 'di una rinnovata intesa politica con la Lega,...

Uragano Florence verso l'America : gli ultimi aggiornamenti sulla tRaiettoria e sull'impatto : Fa sempre più paura l'Uragano Florence, che prosegue la sua strada nell'Oceano Atlantico, in direzione dell'America. Attualmente Florence presenta un'intensità ancora non particolarmente...

Formula 1 - Ferrari verso l'addio a Raikkonen : pronto Leclerc (RUMORS) : Non è ancora ufficiale, ma mancherebbe veramente poco. A partire dalla stagione 2019 di Formula 1, quasi certamente Sebastian Vettel avra' un nuovo compagno di squadra in Ferrari. La scuderia italiana, infatti, avrebbe ormai rotto gli indugi, decidendo di salutare il veterano Kimi Raikkonen dopo quattro anni 2014-2018 ai quali va aggiunto il biennio 2007-2009 che vide il driver finlandese laurearsi campione del mondo proprio alla sua prima ...

Sul pullman con gli opeRai dell'ex Breda : il viaggio della speranza verso Roma : Come in gita Ridono e scherzano in un'atmosfera goliardica un po' da gita scolastica, gli 87 dipendenti che sono partiti alle 7.15 con due pullman dal centro commerciale Meraville di Bologna. L'...

F1 - giovedì di fuoco in Ferrari : si decide il futuro. Charles Leclerc verso la Rossa - addio di Raikkonen? Vettel : “Devo lottare anche col mio compagno…” : giovedì 6 settembre decisivo in casa Ferrari perché domani, secondo quanto riporta Sky Sport, si terrà un incontro a Maranello per definire quali saranno i piloti per il Mondiale 2019 di Formula Uno. Ovviamente Sebastian Vettel è già stato confermato come prima guida del Cavallino Rampante, dunque i vertici devono decidere se confermare Kimi Raikkonen al volante della Rossa oppure se puntare tutto su Charles Leclerc che ben si è comportato con ...

F1 - Charles Leclerc verso la Ferrari? L’accordo con Marchionne e la preferenza su Raikkonen : tutti gli scenari : La Ferrari deve ancora annunciare quale sarà il secondo pilota per la prossima stagione, siamo arrivati al GP d’Italia e ci si aspettava una comunicazione sul nome del pilota che affiancherà Sebastian Vettel nel Mondiale F1 2019 ma ancora tutto tace. Kimi Raikkonen ha conquistato cinque podi nelle ultime sei gare e oggi scatterà dalla pole position ma, stando a quanto riporta l’autorevole testata tedesca Auto Motor und Sport, Charles ...

Rai : Marcello Foa verso TGR o Giornale Radio - Fabrizio Del Noce sempre più vicino alla presidenza : Giorni cruciali quelli della prossima settimana sul fronte Rai e più precisamente per arrivare ad una soluzione rispetto al nodo presidenza. Dopo la bocciatura da parte della Commissione di vigilanza prima della pausa estiva di Marcello Foa a Presidente dell'ente Radiotelevisivo pubblico, nelle prossime ore si arriverà all'indicazione di un nuovo candidato da sottoporre all'organo politico presideuto da Alberto Barachini.Raggiunto un accordo ...

Novello sotto choc per la morte dell'opeRaio di 29 anni : annullati gli eventi di "Attraverso Festival" : In una nota stampa, l'organizzazione di Attraverso Festival annuncia con profonda tristezza l'annullamento degli spettacoli previsti per oggi , sabato 1 settembre, a Novello, in provincia di Cuneo. E' ...

Una strada verso il domani 2 - Ku'damm 56 seconda puntata 31 agosto 2018 su Rai 3 : Nel frattempo Caterina è diventata l'agente di Niki e Freddy che iniziano la loro brillante carriera nel mondo dello spettacolo diventando i protagonisti di un film musicale diretto da Kurt Moser… ...

Una strada verso il domani 2 - su Raitre prosegue la saga della Germania degli anni Cinquanta : La saga della famiglia Schöllack ha ottenuto un seguito: Una strada verso il domani 2, in onda questa sera, 30 agosto 2018, e domani sera, 31 agosto 2018, alle 21:15 su Raitre, è infatti il seguito della miniserie tedesca trasmessa l'estate scorsa.Al centro del racconto c'è sempre la Germania degli anni Cinquanta, nel periodo che fa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al cosiddetto Wirtschaftswunder, ovvero il miracolo economico ...

Gerry Scotti e Flavio Insinna/ Scontro tra palinsesti - attacchi verso il conduttore Rai : Gerry Scotti e Flavio Insinna tornano in televisione con i loro giochi a premi. Quale tra Caduta Libera e l'Eredità sarà il programma più seguito?(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 21:06:00 GMT)

Razer : i controller Raiju e le cuffie Thresher grandi novità per l'universo PS4 : Razer annuncia il lancio di due nuovi controller con licenza ufficiale per PS4: Razer Raiju Ultimate e Raiju Tournament Edition. L'azienda ha inoltre svelato le nuove cuffie Razer Thresher per PlayStation. Con queste new entry Razer punta a soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli utenti PlayStation. Scopriamo i nuovi annunci nel comunicato ufficiale:"I giochi per console continuano a creare nuovi standard di gameplay, ma l'evoluzione ...