Quell' eremita in pubblico seguace di stile e tradizione

(Di venerdì 14 settembre 2018) È morto il massimo stilista e stilita della letteratura italiana. Che Guido Ceronetti fosse il massimo stilista non è un'idea mia, è una realtà oggettiva dimostrata dal fatto che grazie all'eleganza formale era stato capace di far passare i contenuti più pesanti e riprovevoli anche sui giornali più allineati (La Stampa, la Repubblica, Corriere della sera), oltre che nei cataloghi degli editori più rarefatti (Adelphi). E chissà se era una strategia, un calcolo, oppure se gli veniva naturale. Sta di fatto che scriveva frasi più ostili all'immigrazione di un tweet di Salvini: "Molti ospiti, molta canaglia". Poteva essere più antimaomettano di Oriana Fallaci: "L'Oriente islamico è il braccio, con ben poca mente, di qualsiasi tipo di distruzione". Più contrario all'utero in affitto di Costanza Miriano: "Come regresso di civiltà non c'è male: una siringa, una siringatura, la donna parificata ...