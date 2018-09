“Quella sera | io e te” Timperi fa il ‘grande’ | la Incontrada lo ‘disintegra’

caffeinamagazine

(Di venerdì 14 settembre 2018) La Vita in Diretta di Tiberioe Francesca Fialdini è partita lo scorso 3 settembre su Rai1 ma anche se in onda da soli dieci giorni, le cose non andrebbero alla grande tra i due conduttori. Sono volate battutacce e accuse di raccomandazione nelle puntate scorse e c’è chi dice che anche dietro le quinte non ci sarebbe un bel clima. “Così la Rai – riporta il settimanale Oggi – ha rivolto ai destinatari un appello, esortandoli a darsi una calmata”. Quindi sarebbe pronto un piano B, ovvero la separazione. Senza contare poi che arrivano già le prime critiche da parte del pubblico. Secondo indiscrezioni, infatti, molti sui social e in viale Mazzini rimpiangono Marco Liorni. Vero o non vero, La Vita in Diretta della coppia Tiberio-Francesca Fialdini continua. E continuano anche i momenti imbarazzanti. Nell’ultima puntata andata in onda, ...