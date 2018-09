Quarto Grado | un Pomeriggio Cinque in abito da sera

Quarto Grado - diretta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta21.46 | La gola di Manuela, nascosta in un sacco della spazzatura, ha un taglio profondo. Gli inquirenti non credono all'ipotesi dell'incidente. Nuzzi dice in studio che ricorda Parolisi, definito il re dei bugiardi.prosegui la letturaQuarto Grado, diretta pubblicato su TVBlog.it 14 settembre 2018 21:25.

Quarto Grado - diretta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA direttaStasera in prima serata su Rete 4 torna Quarto Grado, al giro di boa della decima edizione. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. La squadra del programma della rete diretta da Sebastiano Lombardi riprende ad indagare su casi di cronaca, vicende irrisolte e cold case che da anni attendono la verità.prosegui la letturaQuarto Grado,diretta pubblicato su TVBlog.it 14 settembre 2018 21:25.

Quarto Grado - al via stasera su Rete 4 la decima edizione : Sta per iniziare la prima puntata del nuovo ciclo di Quarto Grado. Segui la diretta su Tvblog!stasera in prima serata su Rete 4 torna Quarto Grado, al giro di boa della decima edizione. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. La squadra del programma della Rete diretta da Sebastiano Lombardi riprende ad indagare su casi di cronaca, vicende irrisolte e cold case che da anni attendono la verità.prosegui la letturaQuarto Grado, ...

Manuela Bailo : Fabrizio Pasini verso i domiciliari/ Una piuma tatuata alla base dell'omicidio? (Quarto Grado) : Manuela Bailo, Fabrizio Pasini amante ed assassino reo confesso potrebbe presto ottenere i domiciliari. Il movente dell'omicidio potrebbe essere un tatuaggio.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 20:46:00 GMT)

"Quarto Grado" al via con uno speciale su Ponte Morandi : Decima edizione del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La prima puntata venerdì 14 settembre, a un...

Quarto Grado : anticipazioni e casi del 14 settembre : Quarto Grado anticipazioni – Il 14 settembre ritorna il programma di cronaca e inchiesta di Gianluigi Nuzzi nella prima serata di Rete 4. Al fianco del conduttore ci sarà ancora una volta Alessandra Viero e la squadra guidata da Sebastiano Lombardi. Le anticipazioni di Quarto Grado si concentrano sui gialli dell’estate e sul crollo di Ponte Morandi. Quarto Grado anticipazioni e casi In apertura della prima puntata, Quarto Grado si ...

W L'Italia è il Quarto Grado della politica alla ricerca di una propria identità : ...

Quarto Grado - 14 settembre : al centro della puntata il crollo del ponte Morandi a Genova : La squadra del programma della rete diretta da Sebastiano Lombardi riprende ad indagare su casi di cronaca , vicende irrisolte e cold case che da anni attendono la verità. Tutta la redazione della ...

Anticipazioni Quarto Grado - puntata del 14 settembre 2018 : Da venerdì 14 settembre in prima serata su Retequattro torna “Quarto Grado”, al giro di boa della decima edizione. Vediamo tutti i protagonisti di questa nuova stagione 2018 2019. Quarto Grado, al timone sempre Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. La squadra del programma della rete diretta da Sebastiano Lombardi riprende ad indagare su casi di cronaca, vicende irrisolte e cold case che da ...