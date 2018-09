Qualificazioni mondiali di basket | Italia batte Polonia 101-82

Basket - Qualificazioni mondiali 2018 : vittorie esterne di Lituania e Ungheria. La Spagna cade in Ucraina : Si è completata la prima giornata della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019. Nel gruppo J, quello dell’Italia, oltre alla vittoria degli azzurri, sono arrivate anche quelle esterne della Lituania e dell’Ungheria. I lituani hanno sconfitto 84-83 la Croazia al termine di una partita molto combattuta e che si è decisa solamente nei secondi finali. Bendzius (16 punti) e Kalnietis sono i mattatori, mentre ai ...

Qualificazioni mondiali 2019 - l'Italia stende la Polonia : ROMA - L'Italbasket ritrova la gioia del successo battendo la Polonia 101-82 e si avvicina alla qualificazione ai Mondiali del 2019. Guidati dai 28 punti di un chirurgico Amedeo Della Valle, gli ...

Basket - Qualificazioni mondiali 2018. Parlano i protagonisti - Della Valle : “Non ci sono stato agli Europei - voglio andare ai Mondiali” : Una vittoria fondamentale, per la classifica, per il risultato e per la prestazione davvero convincente. L’ItalBasket risponde presente e si impone per 101-82 sulla Polonia al PalaDozza di Bologna nel primo incontro del secondo girone delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2018. Andiamo a scoprire le parole dei protagonisti dell’incontro nel post partita ai microfoni di Sky Sport. Meo Sacchetti: “Sicuramente li abbiamo ...

Pagelle Italia-Polonia basket - Qualificazioni mondiali 2019 : Della Valle MVP - Aradori una garanzia. Buon debutto di Brooks : Di seguito le Pagelle di Italia-Polonia, primo incontro Della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, vinto dalla nazionale azzurra col punteggio di 101-82. ITALIA Della Valle 8,5: Si iscrive con 14 punti alla sparatoria del primo tempo tornando sui livelli pre-Croazia, poi conclude in grande stile ammazzando tutte le speranze Della Polonia. MVP indiscusso Della partita. Aradori 7: Fa davvero tantissimo nei primi due quarti ...

Basket - Qualificazioni mondiali 2019 : l’Italia schianta la Polonia - successo di platino. Della Valle superstar - bene Datome - Brooks e Melli : Serviva una vittoria ed è arrivata. Una straordinaria Italia supera a Bologna la Polonia per 101-82 in una sfida importantissima nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019. Davvero una grande prestazione degli azzurri, che rompono anche quota 100. Un successo di diciannove punti, che può risultare decisivo anche per le prossime partite qualora dovesse risultare decisiva la differenza canestri. Amedeo Della Valle è il mattatore Della serata ...

Qualificazioni mondiali FIBA 2019 – Ruggito azzurro! L’Italia stende la Polonia : Della Valle e Brooks sugli scudi : Dopo due sconfitte consecutive, L’Italia si scuote e firma un perentorio successo per 101-82 sulla Polonia: ottima prova di Della Valle e Brooks in attacco, difesa azzurra da registrare Dopo le due pesanti sconfitte contro Croazia e soprattutto Olanda, L’Italia di coach Sacchetti si scuote e torna al successo. Gli azzurri fanno esultare il PalaDozza di Bologna battendo per 101-82 la Polonia. Ci si aspettava dunque una reazione da parte di ...

LIVE Basket - Italia-Polonia - Qualificazioni mondiali 2019 in DIRETTA : +8 azzurri - ultimi 10 minuti : Buona serata a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Italia e Polonia, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Al PalaDozza di Bologna è preannunciato il tutto esaurito per la prima sfida della seconda fase delle eliminatorie che porteranno nell’Oriente del mondo il prossimo anno. Molto ha fatto parlare l’esordio di Jeff Brooks, che ha ricevuto il passaporto italiano, acquisito per matrimonio, ...

Basket - Qualificazioni mondiali 2019 : Ungheria-Italia. Data - programma - orari e tv : Dopo l’incontro con la Polonia, per l’Italia è tempo di volare in Ungheria, alla Fonix Hall di Debrecen, per la seconda partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. La nazionale magiara è arrivata a giocarsi l’obiettivo iridato superando senza problemi il girone con Lituania e Polonia, in quanto la quarta nazionale presente era quella dell’appena formato Kosovo, che a parte l’ex Caserta ...

LIVE Basket - Italia-Polonia - Qualificazioni mondiali 2019 in DIRETTA : primo quarto chiuso sul 25 pari - per gli azzurri bene Datome e Brooks : Buona serata a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Italia e Polonia, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Al PalaDozza di Bologna è preannunciato il tutto esaurito per la prima sfida della seconda fase delle eliminatorie che porteranno nell’Oriente del mondo il prossimo anno. Molto ha fatto parlare l’esordio di Jeff Brooks, che ha ricevuto il passaporto italiano, acquisito per matrimonio, ...

Basket - Qualificazioni mondiali : la diretta di Italia-Polonia : Tags Argomenti: Basket italBasket Basket qualificazioni mondiali Protagonisti: © Riproduzione riservata 14 settembre 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Diretta/ Italia Polonia (risultato live 0-0) streaming video tv : in campo - via! Basket Qualificazioni Mondiali : Diretta Italia Polonia, streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza, e inaugura la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:47:00 GMT)

Qualificazioni mondiali 2019 : Italia-Polonia - il risultato in diretta LIVE : Riparte con la sfida alla Polonia la corsa dell' Italbasket al Mondiale di Cina 2019 . Tutto pronto al PalaDozza di Bologna per la prima gara del Gruppo J, alla quale gli Azzurri si presentano con i ...

LIVE Basket - Italia-Polonia - Qualificazioni mondiali 2019 in DIRETTA : sfida delicatissima - Sacchetti si affida a Melli - Datome e Brooks : Buona serata a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Italia e Polonia, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Al PalaDozza di Bologna è preannunciato il tutto esaurito per la prima sfida della seconda fase delle eliminatorie che porteranno nell’Oriente del mondo il prossimo anno. Molto ha fatto parlare l’esordio di Jeff Brooks, che ha ricevuto il passaporto italiano, acquisito per matrimonio, ...

ITALIA POLONIA / Streaming video diretta tv : situazione in classifica - orario (basket Qualificazioni Mondiali) : diretta ITALIA POLONIA, Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza, e inaugura la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 12:52:00 GMT)