Putin | per alcuni media italiani la Russia è ancora comunista Ed è il vero nemico

Skripal - Putin “Trovati gli autori”/ Ultime notizie - presidente russo “Si consegnino - sarà meglio per tutti" : Skripal, Putin “Trovati gli autori”. Ultime notizie, il presidente russo lancia l'appello: “Si consegnino, sarà meglio per tutti". Le parole alla plenaria di Vladivostok(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:08:00 GMT)

Russia - 300 arresti per le manifestazioni contro la riforma pensioni. Decine di migliaia per le strade : “Putin è un ladro” : Quasi 300 manifestanti sono stati arrestati dalla polizia russa in diverse città del Paese mentre protestavano in piazza contro la riforma delle pensioni che aumenterà l’età pensionabile. Secondo l’ong OVD-Info, le città dove sono state fermate il maggior numero di persone sarebbero Ekaterinburg, negli Urali, e Omsk, in Siberia. Le proteste, organizzate dall’oppositore al governo di Vladimir Putin, Alexiei Navalny, che sta ...

Poroshenko : "non chiederemo a Putin il permesso per entrare nella NATO" - : Il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko ha dichiarato che non chiederà il permesso al presidente russo Vladimir Putin né per entrare nell'UE né per entrare nella NATO. Poroshenko lunedì ha ...

Per Londra il responsabile dell’avvelenamento a Salisbury è Putin : Roma. Abbandonata l’ironia, è arrivata la rabbia. Mercoledì, quando Londra aveva rivelato i nomi dei due colpevoli dell’avvelenamento a Salisbury, Mosca aveva risposto con qualche risata. Meno sonora delle altre volte, ma la Russia ha continuato a scherzare sulle accuse di Londra. “Quegli uomini non

McCain al suo funerale ha lanciato un messaggio per Putin e Trump - : Il senatore John McCain, durante il suo funerale, ha lanciato un messaggio per Vladimir Putin e Donald Trump. Lo ha scritto su Twitter l'ex ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite ...

Russia-Azerbaigian : presidenti Putin e Aliyev siglano accordi per cooperazione bilaterale : I nostri rapporti si muovono sia su una linea politica che economica. L'anno scorso gli indicatori commerciali bilaterali hanno indicato una crescita degli scambi del 34 per cento", ha rilevato Putin.

Ucraina - l’attentato a Zakharchenko e le ombre sul suo entourage. Per Putin un modo per tenere tensione alta a Donetsk : Chi ha organizzato l’attentato che venerdì 31 agosto, alle 17 e 16, è costato la vita ad Alexander Zakharchenko, 42 anni, presidente dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk? Qualcuno che conosceva le abitudini del leader separatista filorusso, uomo assai cauto: la bomba che ha ucciso lui ed altre quattro persone e ne ha ferite altre sei, tra i quali un bimbo, è stata fatta esplodere al Café Separ, nel centralissimo bulevar Pushkin, di ...

Putin cede sulle pensioni : ridotto l'aumento dell'età per le donne : ... che prevedevano un aumento dell'età pensionabile per gli uomini da 60 a 65 anni e per le donne da 55 a 63, il leader del Cremlino ha proposto di far uscire le donne dal mondo del lavoro a 60 anni ma ...

Russia - Putin smussa la riforma delle pensioni. Maxi corteo il 9 settembre : “Non vivremo abbastanza per andarci” : La riforma delle pensioni voluta da Vladimir Putin ha fatto scivolare la sua popolarità e trascinato in piazza decine di migliaia di persone. Una reazione insolita da parte dei cittadini russi nei confronti del leader del Cremlino che, vista la tensione, è apparso in diretta tv per annunciare in diretta qualche modifica al provvedimento. Una decisione presa anche in vista delle elezioni del 9 settembre, in cui nel Paese si vota per eleggere 26 ...

Energia : Putin - Russia fornitore di gas migliore possibile per l'economia europea : Mosca, 22 ago 16:02 - , Agenzia Nova, - La Russia è il fornitore di gas migliore possibile per l'economia europea. Lo ha dichiarato oggi il presidente russo Vladimir Putin al termine... , Rum,

Cremlino smentisce piani di Putin per partecipare a nozze ex cancelliere Schröder - : Il presidente russo Vladimir Putin non ha ancora piani per recarsi al matrimonio dell'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, ha dichiarato a Sputnik il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. In ...

Putin dalla Merkel per parlare di gas. Ma in vista c'è l'intesa su Siria e Ucraina : Berlino - Ieri Vladimir Putin avrà certamente sfoggiato il tedesco appreso da giovane a Dresda, dove ha operato per cinque anni quale agente del Kgb. Nel primo pomeriggio il presidente della ...