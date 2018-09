Pubblica amministrazione | Bongiorno | “Via al decreto concretezza | impronte digitali

Aeronautica Militare 4.0 : studio innovativo per la Pubblica Amministrazione : Teleborsa, - Militari, ricercatori universitari, funzionari e manager della Pubblica Amministrazione insieme per presentare gli esiti di uno studio innovativo che vede protagonista l' Aeronautica ...

Castelvetrano - Sciacchitano : "Marciume all'interno della Pubblica amministrazione" : ' Annientare il marciume che si annida all'interno della pubblica amministrazione'. E' una delle richieste che Biagio Sciacchitano , dell'associazione Triscina Sabbia d'Oro, ha fatto all'architetto ...

Mafia capitale - Pignatone : ‘Non è il primo problema di Roma. Più gravi corruzione e reati contro Pubblica amministrazione’ : “Non penso che la Mafia sia il primo problema di Roma. Sono i reati contro la pubblica amministrazione e l’economia. Sono le corruzioni, le turbative d’asta, le bancarotte, le frodi multimilionarie. Mafia capitale è solo un tassello di un mosaico molto più grande e complicato”. Parola di Giuseppe Pignatone, il procuratore capo della capitale nel day after della sentenza d’Appello del processo al Monto di Mezzo. I magistrati ...

Pubblica amministrazione - Bonisoli : “Bando 4 mila assunzioni nel 2019. La struttura è anoressica” : “Il ministero dei Beni Culturali è molto piccolo e stiamo ragionando a livello di governo ad una manovra che preveda assunzioni nel settore pubblico che dovrebbero partire a breve. In questo momento la struttura statale italiana è molto sottopeso, siamo a quasi a un livello anoressico”. Così il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, durante la conferenza stampa per il ritrovamento di un vaso contenente monete d’oro a ...

SPID : entro fine 2018 sarà obbligatorio per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione : E’ cresciuto il numero di persone che accede ad internet anche in Italia, e sempre più sono i soggetti che si affidano alla rete per la gestione di una moltitudine di aspetti della vita quotidiana, dalla gestione del conto corrente e dei pagamenti ai servizi destinati ai professionisti e cittadini privati. Negli ultimi anni, in particolare, si sta registrando una spinta sempre più importante nella digitalizzazione della Pubblica ...

COMMITTENTI - LIBERI PROFESSIONISTI E Pubblica amministrazione : DAL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PALERMO UNA PROPOSTA PER REGOLAMENTARE LE ... : 30 agosto 2018 Una legge a tutela delle prestazioni dei LIBERI PROFESSIONISTI, che preveda la presentazione di un'istanza autorizzativa obbligatoriamente corredata, oltre che da tutti gli elaborati ...

Pubblica amministrazione più giovane? Sì - ma serve anche più efficienza : Il ministro per la Pubblica amministrazione ha annunciato di voler assumere 450 mila nuovi dipendenti pubblici. Sarebbe utile per abbassare l’età media della Pa, ma bisognerebbe anche pensare a strategie per aumentarne la produttività e l’efficienza. di Gabriele Guzzi e Mariasole Lisciandro (Fonte: www.lavoce.info) Dipendenti pubblici in calo per un decennio Ha fatto molto rumore la proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia ...

Il ministro Bongiorno promette di assumere 450mila persone nella Pubblica amministrazione entro il 2019 : Il ministro della pubblica amministrazione spiega di voler anticipare lo sblocco totale del turn-over dei dipendenti pubblici, per un piano che prevede un totale di 450mila assunzioni entro il 2019: "Se continuiamo a tagliare la pubblica amministrazione, che è il cuore del Paese è chiaro che non funzionano i servizi e che nessuno viene ad investire in un paese paralizzato".Continua a leggere

Istat - il ministero della Pubblica amministrazione avvia la raccolta di candidature per la presidenza : Il nuovo presidente dell’Istat sarà scelto attraverso un bando pubblico come il predecessore Giorgio Alleva, il cui mandato è scaduto a metà luglio. A ufficializzarlo, smentendo le indiscrezioni dei giorni scorsi sulla probabile scelta del demografo Gian Carlo Blangiardo – ritenuto vicino alla Lega – senza passare per la raccolta di candidature, è stato il ministero della pubblica amministrazione guidato da Giulia Bongiorno. ...

Disabili : assunzioni senza concorso nella Pubblica amministrazione : Se gli enti della pubblica amministrazione non assolvono al loro dovere di garantire, nei concorsi indetti, una quota di riserva per i lavoratori Disabili o se non rispettano le altre disposizione di legge, allora spetterà ai centri per l’Impiego collocare queste persone, secondo graduatoria. In sostanza, il centro per l’impiego prende il posto dell’amministrazione inadempiente o ritardataria e colloca il disabile. Per altre informazioni sulla ...

Lo stato della Pubblica amministrazione italiana : Migliora la sanità, ma c'è scarsa integrazione tra servizi sanitari e sociali. Ancora troppo lunghi i tempi di pagamento alle imprese

Rai : Borioni - Coletti - De Biasio e Rossi nel nuovo Consiglio di Amministrazione della Tv Pubblica : Dopo la nomina di Alberto Barachini a capo della Commissione Parlamentare di vigilanza sulla Rai, a stretto giro di votazione sono arrivati i primi 4 nomi che siederanno nel nuovo Consiglio di Amministrazione della Rai. Camera e Senato oggi hanno eletto i membri di loro competenza dell'organo collegiale a cui sarà affidata la gestione della "nuova Rai" giallo-verde. Rai, Commissione di Vigilanza: ...

NoiPa cedolino luglio 2018/ Date e ultime notizie sul pagamento degli stipendi della Pubblica Amministrazione : NoiPa cedolino luglio 2018: ultime notizie, Date ufficiali di accredito e novità sui pagamenti degli stipendi della Pubblica Amministrazione. Previsto conguaglio fiscale(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 07:40:00 GMT)