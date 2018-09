Psg-St Etienne 4-0

Ligue 1 - il Psg spazza via il Saint Etienne : 4-0 firmato Draxler - Cavani - Di Maria e Diaby : TORINO - Cinque vittorie nelle prime cinque giornate con un bilancio di 17 gol fatti e solo 4 subiti. Il Paris Saint Germain conferma la dittatura in Ligue 1 sbrigando senza patemi la pratica Saint ...

Ligue 1 - Psg-Saint Etienne 4-0 : in gol Draxler - Cavani - rigore - - Di Maria e Diaby : Non c'era Neymar, lasciato a riposo. Né Mbappé, squalificato. E neppure Buffon, in panchina. Ma per il Psg cambia poco. Anche grazie a Verratti, al rientro dopo oltre un mese di assenza per infortunio.

Psg - dominio contro il St.Etienne : ancora panchina per Buffon : Si è aperta la 5^ giornata della Ligue 1, altro importante successo per il Psg, quinta vittoria consecutiva e conferma al primo posto in classifica. ancora panchina per il portiere Gigi Buffon, al suo posto Areola che si conferma il titolare. Il risultato finale contro il St’Etienne è stato di 4-0. Nel primo in rete Draxler, poi nella ripresa il Psg chiude i conti con Cavani, Di Maria e Diaby. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

