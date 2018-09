calcioweb.eu

: #Psg, dominio contro il St.Etienne: ancora panchina per #Buffon - CalcioWeb : #Psg, dominio contro il St.Etienne: ancora panchina per #Buffon -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Si è aperta la 5^ giornata della Ligue 1, altro importante successo per il Psg, quinta vittoria consecutiva e conferma al primo posto in classifica.per il portiere Gigi, al suo posto Areola che si conferma il titolare. Il risultato finaleil St’è stato di 4-0. Nel primo in rete Draxler, poi nella ripresa il Psg chiude i conti con Cavani, Di Maria e Diaby. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Psg,il St.perCalcioWeb.