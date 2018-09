Psg | Al-Khelaifi si schiera al fianco di Buffon | “può dare molto dentro e fuori dal campo”

sportfair

(Di venerdì 14 settembre 2018) Al-ha parlato di Gigi, ma anche delle polemiche con il Real Madrid e con il presidente della Liga Tebas “puòal Psg,dal campo. E’ una leggenda e la sua esperienza è necessaria. Per noi il fatto che difenda i nostri colori è motivo di orgoglio”. Lo dice il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-, parlando del portiere in un’intervista al quotidiano spagnolo Marca. Al-si sofferma anche sulle voci che da tempo accostano il nome di Neymar al Real Madrid: “E’ un po’ frustrante, perché non è giusto che altri club parlino con i nostri giocatori. Abbiamo una buona relazione con il Real e dicono che ci rispettano. Speriamo sia vero. Noi rispettiamo il Real Madrid e il suo presidente, Florentino Perez, ma credo che sia importante per tutti non lavorare dietro le quinte”. ...