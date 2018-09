Psg | Al Khelaifi | ' Neymar? Il Real Madrid ci rispetti Nessun problema con il fair play

Psg - Al-Khelaifi blinda Neymar dall'assalto Real : "Queste voci non ci piacciono" : Il numero uno dei francesi a Marca: "Buon rapporto con il Real , ma penso sia importante non lavorare dietro le quinte. Se c'è qualcosa è meglio se ne parliamo"

Psg - Al Khelaifi avvisa il Real : “Giù le mani da Neymar” : Ha rivoluzionato il mercato investendo cifre astronomiche per prendere i suoi pupilli e adesso punta al bersaglio grosso, quella Champions che ancora non è riuscito a sollevare. Al Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, ha parlato ai microfoni di Marca lanciando un avvertimento al Real Madrid, che ha corteggiato in estate Neymar: “Le voci del Real su Neymar? Devo essere onesto e sono un po’ frustranti, perché non è ...