Prostituzione | blitz in Lombardia | sgominata banda | 23 arresti

Prostituzione : blitz in Lombardia - 23 ordini arresto : Milano, 14 set. (AdnKronos) - La polizia di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Como, nei confronti di 23 persone - 22 cittadini di nazionalità albanese e una donna di origine romena residenti in Brianza e nel Comasco - per sfruttamento aggravato de

Blitz anti Prostituzione UNA DENUNCIATA : Blitz anti prostituzione degli agenti della Polizia di Stato in una casa di via Ormea a Torino. DENUNCIATA una donna di 33 anni. Blitz anti prostituzione in via Ormea Gli agenti del Commissariato ...