Propaganda Live | Diego Zoro Bianchi torna su La7 con la seconda edizione

Propaganda Live - la nuova edizione parte il 14 settembre (Video) : Che Propaganda Live torni a settembre con una seconda stagione non era una novità: ad annunciarlo era stato lo stesso Zoro in chiusura dell'ultima puntata andata in onda a giugno, ringraziando La 7 per aver accolto lui e tutta la sua squadra, proveniente direttamente da Raitre, dove per anni avevano informato ed intrattenuto il pubblico con Gazebo.Quello, però, è il passato, ed ora si pensa al futuro, ovvero alla seconda edizione di Propaganda ...