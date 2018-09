Profumo entra nella partita Naval Fincantieri-Leonardo piace ai 5S

affaritaliani

: Profumo entra nella partita Stx-Naval. Benedizione 5S per Fincantieri-Leonardo #14settembre - Affaritaliani : Profumo entra nella partita Stx-Naval. Benedizione 5S per Fincantieri-Leonardo #14settembre - SaraTarare : “MIA MAMMA MI HA SEMPRE DETTO CHE IL CAFFÈ È UNA DROGA QUINDI IN 52 ANNI DI VITA NON L’HO MAI ASSAGGIATO, NE PUÒ BE… - UnTemaAlGiorno : RT @alexpinnisi: Non puoi più farne a meno #quandoil suo profumo entra nella tua testa e lo senti ovunque -

(Di venerdì 14 settembre 2018)prova, con la benedizione di M5S, a infilarsiStx-Group-prova a sparigliare il gioco di Macron che approfittando delle incertezze politiche degli ultimi mesi in Italia ha cercato di recitare il ruolo di dominus dell’alleanza italo-francesecantieristica. Il futuro “Airbus dei mari” farà soldi più con le navi e i sistemi militari che non con quelle da crociera, per questo riuscire a fare squadra per i due gruppi italiani, già soci nel programma Orizzonte, è così importante. Anche perché sono in arrivo gli esiti di diverse gare internazionali per un controvalore di decine di miliardi di euro e anni di lavoro assicurato Segui su affaritaliani.it