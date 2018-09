Presidente del Mozambico | Papa verrà nel paese l' anno prossimo

Balotelli pesa ancora troppo : il Presidente del Nizza lo multa : Oltre le polemiche innescate per qualche chilo di troppo, alla fine per Mario Balotelli è arrivata anche la multa. Lo ha confermato al Nice Matin il presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivère, che però sostiene anche che “Mario farà una grande stagione perché lo metteremo nelle migliori condizioni e perché è un grande giocatore“. I quasi cento chili con cui si è presentato a Coverciano nelle scorse settimane erano troppi per la ...

MATTARELLA “PER GENOVA SCELTE CONCRETE RAPIDE”/ Ultime notizie - il monito del Presidente al governo : MATTARELLA “SCELTE CONCRETE per GENOVA”. Ultime notizie, il monito del presidente “Bisogna ricostruire uniti e in tempi rapidi”. Le parole del capo dello stato a un mese dalla tragedia(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:50:00 GMT)

Csm - l’elezione del vicePresidente è un rebus : l’avvocato di Confalonieri ci prova. La corrente di Ferri è l’ago della bilancia : L’avvocato di David Mills e Fedele Confalonieri al vertice dell’organo di autogoverno dei magistrati. Grazie al sostegno fondamentale della corrente di Cosimo Ferri, ex sottosegretario alla giustizia e ora deputato del Pd. È quello che si potrebbe verificare a Palazzo dei Marescialli il 27 settembre prossimo, data in cui il Consiglio superiore della magistratura dovrà eleggere il nuovo vicepresidente. Le trattative tra le correnti ...

Come si è arrivati alle dimissioni del Presidente della Consob : Dopo gli attacchi della Lega e del Movimento 5 stelle il presidente della Consob, Mario Nava, ha presentato le dimissioni e il collegio della commissione, riunitosi d'urgenza, le ha accettate. I due ...

L'intervento del Presidente Mattarella : "Una tragedia inaccettabile ora servono decisioni concrete" : E accompagnando via via la ripartenza con provvedimenti che sostengano l'impegno dei cittadini, delle imprese, del mondo del commercio e dell'economia. Genova non attende auguri o rassicurazioni ma ...

Consob - il Presidente Nava si dimette dopo l’attacco della Lega e del M5S | Il retroscena sul suo addio : I capo gruppo di Lega e M5S alla Camera e al Senato avevano sollevato la questione della incompatibilità. «Solo una questione politica», replica il presidente uscente. Di Maio: «Nomineremo un servitore dello stato e non della finanza internazionale». Renzi: «Nava costretto alle dimissioni da cialtroni, danno enorme»

Morti nel torrente in Calabria - il Presidente del Parco del Pollino : “Totale estraneità” : “Per quel che ci riguarda, i Comuni, il Parco e tutti gli altri soggetti, ognuno per la sua parte, farà valere, nelle prossime settimane, le ragioni di un’assoluta estraneità e non responsabilità rispetto alla vicenda”. Lo afferma, in una dichiarazione, il Presidente del Parco nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, in relazione all’informazione di garanzia che ha ricevuto nell’ambito dell’inchiesta sulla ...