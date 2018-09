Ponte Morandi | un mese dopo Mattarella | Genova non attende auguri | ma scelte

Ponte Morandi - Mattarella : Genova attende scelte concrete : E accompagnando via via la ripartenza con provvedimenti che sostengano l'impegno dei cittadini, delle imprese, del mondo del commercio e dell'economia".

Un mese fa crollava il Ponte Morandi - Genova ricorda i 43 morti : Roma, 14 set., askanews, - Genova si ferma oggi per ricordare i 43 morti del crollo del Ponte Morandi, avvenuto un mese fa. A Alle 11.36, ora esatta del crollo, la città si fermerà per un minuto di ...

Un mese fa il crollo del Ponte Morandi a Genova : Un mese fa, alla vigilia di Ferragosto, il crollo del Ponte Morandi, a Genova, ha inghiottito le vite di 43 persone. Una tragedia immane che ha sconvolto il Paese intero e segnato per sempre la città ...

CROLLO Ponte MORANDI/ Un mese dopo - cosa non torna nei funerali di Stato : Spulciando le documentazioni varie, risulterebbe che le vittime del CROLLO del PONTE MORANDI non avevano diritto ai funerali di Stato né al rimborso spese. DANIELE MARCHETTI

Crollo del Ponte Morandi - Genoa e Sampdoria insieme a un mese dalla tragedia : Rappresentare la città "Noi rappresentiamo la città di Genova nel mondo del calcio, dobbiamo essere i primi a far capire che la città soffre ma che reagisce come ha sempre fatto", è il messaggio ...

Sky dedica palinsesto a Genova un mese dopo il crollo del Ponte Morandi : Ad un mese dal crollo del ponte Morandi di Genova, in cui hanno perso la vita 43 persone e che ha lasciato una profonda ferita nel cuore della città, domani Sky proporrà contenuti speciali e approfondimenti dedicati alla città di Genova, ricordando il suo dramma ma anche i suoi tanti talenti sportivi e artistici. Grande attenzione all’attualità, con Sky TG24 che approfondirà i differenti aspetti della ...

Ponte Morandi - Conte : "Agevolazioni fiscali e commissario straordinario" : Il Consiglio dei ministri di oggi ha dato via libera alla nomina di un commissario straordinario dal crollo del Ponte Morandi. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ...

Un mese dopo il racconto di Davide - sopravvissuto alla tragedia del Ponte Morandi : I ricordi del vigile del fuoco salvo sul ponte crollato: 'io miracolato, ma non mi do pace per tutti quelli che non ce l'hanno fatta' -

Ponte Morandi - via libera al decreto per Genova : ma il nome del commissario non c’è : Varato il provvedimento- «salvo intese»- per gestire le emergenze: ma il premier Conte annuncia che il nome del commissario sarà deciso con un altro decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Toninelli: lavoriamo sulla prevenzione e sul monitoraggio

Il governo approva il decreto Genova. Il Ponte Morandi per ora può attendere : Non chiamatelo “decreto emergenze”, né “decreto urgenze”. Che, spiega il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi subito dopo la fine del consiglio dei ministri, bisognerebbe piuttosto chiamarlo “decreto emergenze e prevenzione”. Ma non chiamatelo nemmeno “decreto Morandi”, perché

Ponte Morandi - Conte : “Approvato il decreto Genova. Non c’è il nome del commissario straordinario” : “A Genova abbiamo detto che saremmo tornati presto: domani sarò a Genova a ricordare la triste ricorrenza, ma non torno a mani vuote, torno con questo decreto per consentire l’intrapresa per il ripristino delle condizioni di vita delle popolazioni locali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Il nome del commissario straordinario non c’è. Ci riserviamo di fare in futuro il nome ...

Ponte Morandi - via libera al decreto per Genova : ma il nome del commissario non c'è : Il decreto è pronto, «salvo intese», e il nome del commissario ancora non si sa. Il Consiglio dei ministri si conclude con una notizia a metà per la fase di ricostruzione e gestione delle emergenze ...