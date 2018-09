Ponte Morandi | Toninelli ride davanti al plastico

Ponte Morandi - è nato il figlio di Gianluca - sopravvissuto al crollo «per miracolo» : Genova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraQuel figlio che doveva nascere gli aveva dato la forza per resistere quando il suo camioncino, caduto per una quarantina di metri dopo il ...

Ponte Morandi - a “Porta a Porta” torna il plastico (e Toninelli nelle foto sorride in posa mentre maneggia il modellino) : Il plastico ha fatto la storia del programma. Alla presenza di esponenti dei Cinquestelle, per i quali un tempo Bruno Vespa era il simbolo del salotto del potere da combattere, si è abituati ormai da qualche tempo. Ma a provocare più di una smorfia ora sono le foto nello studio di Porta a Porta del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, esponente di punta del M5s, che in diversi scatti sorride, rivolto verso i fotografi, vicino al plastico del ...

Genova si ferma un mese dopo la tragedia - abbracci e lacrime sotto il Ponte Morandi : La città in silenzio per ricordare le vittime. I parenti: "Vogliamo la verità". Mattarella: "Ora scelte concrete". L'inchiesta, la demolizione, la ricostruzione Genova un mese dopo. Il videoracconto ...

Ponte Morandi - Quagliarella e Criscito : 'Ripartiamo dal calcio' : Poi prende la parola Fabio Quagliarella: "Noi rappresentiamo la città di Genova nel mondo del calcio, dobbiamo essere i primi a far capire che la città soffre ma che reagisce come ha sempre fatto". © ...

Milena Miconi/ “Scampata al disastro di Genova. Ponte Morandi? Ogni volta mi dava una sensazione di angoscia” : Milena Miconi, in una intervista alla trasmissione La Vita in Diretta spiega il legame con Genova e le sensazioni provate ad Ogni suo passaggio sul Ponte Morandi.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 17:23:00 GMT)

Ponte Morandi - tra dispersi forse due scomparsi di 'Chi l'ha visto?' : "Non possiamo escludere la presenza di altri dispersi. Se ci sono nuove segnalazioni porremo ancora maggior attenzione. Solo quando saranno completate le operazioni di rimozione potremo mettere la ...

Ponte Morandi - RICORDO DI GENOVA AD 1 MESE DAL CROLLO/ Video - Toti : “andare avanti oltre le polemiche” : GENOVA, un MESE fa il CROLLO del PONTE MORANDI: commemorazioni e ultime notizie. Alle 11.36 la città si spezzò in due: 43 morti, il dramma degli sfollati. Video e RICORDO della tragedia(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:32:00 GMT)

Sul Ponte Morandi il governo è molto indietro : A un mese dal crollo di Genova sono state rinviate le decisioni più importanti: chi ricostruirà il ponte e come, e cosa fare della concessione ad Autostrade The post Sul ponte Morandi il governo è molto indietro appeared first on Il Post.

Genova - crollo del Ponte Morandi : la storia di una sopravvissuta : Un miracolo. Non usa altre parole Valentina Galbusera per descrivere cosa è successo il 14 agosto scorso. La donna, medico al centro trasfusionale dell'ospedale Villa Scassi di Genova, si trovava sul ...

“Siamo commossi”. Ponte Morandi - gioia a un mese dal crollo : È stato un salvataggio molto rischioso e che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo. Gianluca Ardini, dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova, è rimasto aggrappato alla sua auto sospeso nel vuoto con tutte le sue forze, finché grazie all’intervento dei vigili del fuoco non è stato portato in salvo. Il 28enne, ricoverato all’ospedale San Martino di Genova, era stato sottoposto a un intervento chirurgico a una spalla. “Io ...

MATTARELLA : “GENOVA VUOLE SCELTE CONCRETE - NON AUGURI”/ Ponte Morandi - Toti “Governo aiuti - non disturbi” : MATTARELLA “SCELTE CONCRETE per Genova”. Ultime notizie, il monito del presidente “Bisogna ricostruire uniti e in tempi rapidi”. Le parole del capo dello stato a un mese dalla tragedia(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:40:00 GMT)

Ponte Morandi : in Aula Camera M5S con fiori all’occhiello : Roma, 14 set. (AdnKronos) – fiori all’occhiello, oggi in Aula a Montecitorio, per i deputati M5S a un mese dal crollo del Ponte Morandi a Genova. Mentre il premier Giuseppe Conte arriverà oggi nella città ligure per commemorare le vittime e incontrare i rappresentanti degli enti locali, i parlamentari grillini alla Camera -alle prese con il milleproroghe e l’ostruzionismo dei dem- ricordano le 43 vittime indossando un ...

Ponte Morandi - a un mese dalla tragedia Genova si ferma in ricordo della vittime : Venerdì mattina alle 11.36, ora esatta del crollo del Ponte Morandi, la città si è fermata per un minuto di silenzio in memoria delle 43 vittime. Le sirene del porto e le campane delle chiese hanno suonato per il momento di raccoglimento mentre le oltre 500 persone rimaste senza casa si sono date appuntamento sul luogo della tragedia. Bandiere ammainate a lutto e serrande abbassate, centinaia di persone in strada in piazza De Ferrari. È ...

Ponte Morandi - un mese fa il crollo di Genova. E il fallimento del nostro sistema : di Luca Michelini, Università di Pisa Il crollo del Ponte Morandi di Genova sul piano economico è di facile lettura, anche grazie ai testi di uno specialista della tematica come Giorgio Ragazzi, autore del libro I signori delle autostrade. Il processo di privatizzazioni ha dato ai privati la concessione delle autostrade, con un triplice danno: per gli utenti, che hanno tariffe altissime e una rete inefficiente, per lo Stato, che ha rinunciato a ...