Ponte Morandi | il superstite Gianluca Ardini diventa papà | ' Ho lottato per il mio Pietro'

Crollo Ponte Morandi - al via installazione sensori sui monconi - : I vigili del fuoco e i tecnici specializzati hanno effettuato i sopralluoghi necessari per posizionare gru e apparecchiature di controllo sul viadotto. Intanto, procedono gli interrogatori in procura ...

Genova - un mese fa il crollo del Ponte Morandi/ Commemorazioni : alle 11.36 la città si spezzò in due : Genova, un mese fa il crollo del ponte Morandi: Commemorazioni e ultime notizie. alle 11.36 la città si spezzò in due: 43 morti, il dramma degli sfollati e la situazione in zona rossa(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 11:18:00 GMT)

"La solita madre generosa e affettuosa". La lettera del '97 di De André alla sua Genova in ricordo delle vittime del Ponte Morandi : "madre generosa". Così De André chiamava la sua Genova in una lettera scritta nel 1997 e dedicata appunto alla città. Un testo che verrà letto da Dori Ghezzi in occasione delle commemorazioni delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, a un mese esatto dal terribile incidente. Lo strappo che ha diviso in due la città quella vigilia di Ferragosto è ancora ben visibile, sia sui resti di quel che rimane ...

Un mese dalla tragedia di Ponte Morandi : Il cedimento del viadotto ha sconvolto gli italiani, ma i genovesi sono stati capaci di alzare la testa e guardare al futuro

Savona - i vigili del Fuoco raccontano Ponte Morandi a un mese dal disastro | : Il Comando provinciale dei vigili del Fuoco di Savona, impegnato nei soccorsi sul ponte Morandi, ricostruisce la tragica giornata di martedì 14 agosto

Genova - un mese fa il crollo del Ponte Morandi : oggi la città ricorda : Erano le 11 e 36 del 14 agosto 2018 quando il ponte Morandi di Genova crollava all'improvviso, uccidendo 43 persone. oggi per la città è il momento del ricordo e del dolore. All'ora esatta del ...

Ponte Morandi - l’ingegnere era un grande progettista ma voler recuperare il suo ponte è assurdo : di Eleonora Carrano e Carlo Severati, presidente Embrice 2030 A poche ore dal crollo del viadotto sul Polcevera (con un tempismo tanto sorprendente quanto inopportuno), l’ipotetica causa del disastro che sollevava da ogni responsabilità in un colpo solo Autostrade per l’Italia e il ministero dei Trasporti veniva spiegata, in sintesi, nel seguente modo: “Il crollo non è dovuto alla pioggia o alla scarsa manutenzione”, ...

Crollo Ponte Morandi - Gianluca Ardini è diventato papà : Tags: Crollo ponte Morandi cronaca genova Gianluca Ardini Giulia Organo nato il figlio notizie liguria vigili del fuoco Precedente

Genoa - la decisione del ‘sopravvissuto’ Davide Capello dopo il crollo del Ponte Morandi : crollo ponte Morandi – E’ ancora grande il dolore per il crollo del ponte Morandi che ha portato tanti morti e feriti. Un sopravvissuto è stato Davide Capello, ex portiere di Cagliari, Olbia, Nuorese e Savona e che oggi è un vigile del fuoco: “Indosserò con tanta emozione la casacca rossoblù, insegnerò quel che so a dei bambini. In una parola? Ricomincio. Esattamente ciò che sta facendo Genova”, riporta al ...

Genova - un mese fa il crollo di Ponte Morandi. Una città spaccata 2 ricorda il giorno del disastro : E accompagnando via via la ripartenza con provvedimenti che sostengano l'impegno dei cittadini, delle imprese, del mondo del commercio e dell'economia". Cronaca di un disastro Il Ponte Morandi, "...

Ponte Morandi : Furlan - ferita profonda - ritardi Governo incomprensibili : Roma, 14 set. (AdnKronos) - "Un mese fa la tragedia immane di Genova. Una ferita ed un dolore profondo per tutti gli italiani. Ma i ritardi del Governo sono incomprensibili. Basta con le polemiche e le divisioni. Bisogna dare il via alla ricostruzione del Ponte, una casa agli sfollati ed una prospet

Ponte Morandi - ok a Decreto Genova : non c’è Commissario/ Ultime notizie : Conte - “ascolterò Toti e Bucci” : Decreto Genova, Cdm approva ma il nome del Commissario non c'è. Ultime notizie: in arrivo Agenzia Infrastrutture, previsto monitoraggio costante. Oggi un mese dal crollo Ponte Morandi(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:52:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi - Mattarella : 'Genova attende scelte concrete' - : L'invito del presidente della Repubblica in un intervento sui quotidiani a un mese esatto dalla tragedia . Il capo dello Stato lancia poi un appello a una ricostruzione fatta "in tempi rapidi, con ...

A un mese dal crollo - Genova ricorda le 43 vittime del Ponte Morandi : A un mese dalla tragedia del crollo di Ponte Morandi, Genova si ferma per ricordare le 43 vittime: due i momenti di celebrazione, organizzati da Regione Liguria e Comune di Genova. Alle 11:36, ora esatta del crollo, la città si fermerà per un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Previsti annunci sonori e visivi nelle stazioni: tutti i treni fermi fischieranno, le campane delle chiese e le sirene del porto suoneranno. Le bandiere del ...