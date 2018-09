Ponte Morandi | Conte a Genova | Entro 10 giorni avremo il Commissario

Ponte Morandi - è nato il figlio di Gianluca - sopravvissuto al crollo «per miracolo» : Genova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraQuel figlio che doveva nascere gli aveva dato la forza per resistere quando il suo camioncino, caduto per una quarantina di metri dopo il ...