Ponte Morandi | a un mese dal crollo Genova si ferma per ricordare

Crollo Ponte Morandi - il sindaco : 'Questo è il nostro Ground Zero' : 'Non importa il nome del commissario, il problema è fare le cose e farle presto' ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti che chiede al Governo aiuti non disturbi - Alle 11.36 Genova si è ...

Genova - 43 rintocchi per commemorare le vittime del Ponte Morandi : 43 rintocchi delle campane per commemorare le altrettante vittime del crollo del ponte Morandi e un minuto di silenzio. Così Genova ha ricordato la tragedia avvenuta un mese fa, il 14 agosto scorso. ...

Ponte Morandi : Toninelli - con dl ridaremo dignità che Genova merita : Roma, 14 set. (AdnKronos) - "Proprio adesso, un mese fa, accadde a #Genova ciò che non sarebbe mai dovuto capitare. Siamo vicini alla città e col decreto approvato ieri le ridaremo la dignità che merita. In più restituiremo allo Stato un vero potere di controllo sulla sicurezza di tutte le infrastru

Genoa - l’allenamento si ferma alle 11 - 36 in ricordo delle vittime di Ponte Morandi : Il Ponte Morandi di Genova è crollato esattamente un mese fa, i calciatori del Genoa oggi hanno ricordato il tragico evento Il Genoa si è fermato durante l’allenamento di stamane, per effettuare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del crollo di Ponte Morandi. Ecco quanto comunicato dal sito ufficiale del club ligure: “Un mese dopo il crollo di Ponte Morandi Genova si è fermata per un minuto. alle 11.36 con il suono ...

Toninelli sorridente accanto al plastico di Ponte Morandi. Bufera in rete : "Indecente" : Non è piaciuta a molti quella foto sorridente scattata accanto al plastico del ponte Morandi di Genova, il cui crollo ha causato 43 morti. Ospite da Bruno Vespa, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli si è fatto immortalare con un sorriso accanto alla riproduzione e al conduttore, scatenando le critiche in rete.C'è chi non ha apprezzato neanche la sua partecipazione al programma: "Ma quale ...

Crollo Ponte Morandi - un mese dopo Genova si ferma per ricordare le 43 vittime : Genova si ferma un mese dopo il disastro: tutti i palazzi istituzionali e i cittadini in strada osservano un minuto di silenzio. A piazza De Ferrari i cittadini si uniscono ai figli di alcune vittime per formare un girotondo. Proseguono gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta del Crollo del ponte Morandi.Continua a leggere

Genoa e Sampdoria - un minuto di raccoglimento a un mese dal crollo del Ponte Morandi : Anche il calcio ha preso parte a questo momento di raccoglimento: come documentato da Sky Sport 24, il Genoa ha interrotto la sessione d'allenamento, lasciando spazio al rumore di fondo della città, ...

Genova si ferma un minuto per ricordare le 43 vittime | Bucci : Ponte Morandi il nostro Ground Zero : Alle 11:36 del 14 agosto il terribile incidente che uccise 43 persone. Il capoluogo ligure si è fermato per un minuto oggi alla stessa ora. In prossimità del viadotto la cerimonia per commemorare le vittime

Ponte Morandi di Genova - Mattarella : ”Ricostruire in tempi rapidi - servono scelte concrete” : A un mese dal crollo del Ponte Morandi di Genova, il capo dello Stato Sergio Mattarella interviene chiedendo rapidità e trasparenza nella ricostruzione: "Genova è stata colpita da una tragedia inaccettabile, la città non attende auguri o rassicurazioni ma la concretezza delle scelte e dei comportamenti".Continua a leggere

"Quarto Grado" al via con uno speciale su Ponte Morandi : Decima edizione del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La prima puntata venerdì 14 settembre, a un...

Crollo Ponte Morandi : Genova si ferma e rende omaggio alle vittime - “è il nostro Groud Zero” : A un mese esatto dopo il Crollo del ponte Morandi, Genova si è fermata per ricordare le 43 persone morte nel disastro: alle 11:36 il minuto di silenzio della città, squarciato dalle sirene delle navi e dai rintocchi delle campane. I negozi hanno abbassato le saracinesche, taxi e bus hanno spento i motori, la gente in strada si è fermata in raccoglimento. Con il triplice fischio d’ordinanza, sono state ammainate le bandiere della ...

Ponte Morandi un mese dopo - Genoa e Samp interrompono l’allenamento : il ricordo di Criscito e Quagliarella : È già trascorso un mese dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi, ma per ovvi motivi la città di Genova non può che trascinarsi il ricordo di quello che è stato nell’attesa di risposte e di cosa porteranno con sé futuro e ricostruzione. Oggi alle 11:36, l’orario in cui il 14 agosto scorso è avvenuto il crollo, sia Sampdoria che Genoa hanno interrotto il loro allenamento per effettuare un minuto di silenzio e ricordare chi ...

È nato Pietro - il bimbo di Gianluca : il 29enne volato giù dal Ponte Morandi e salvo per miracolo : Gianluca Ardini era rimasto aggrappato per ben 4 ore al proprio furgone dopo un volo di 40 metri dal ponte crollato. In quei drammatici momenti, prima dell'intervento dei Vigili del Fuoco, ha pensato sempre al figlio Pietro che sarebbe nato tra qualche giorno. E il fiocco azzurro è finalmente arrivato.Continua a leggere

Genova - un mese fa il crollo del Ponte Morandi. Toti : "Giustizia la prima cosa" : La città ricorda la tragedia. Il padre di una delle 43 vittime: "Vogliamo la verità". L'inchiesta, la demolizione, la ricostruzione Genova un mese dopo. Il videoracconto di una città spezzata che ...