Ponte Genova | decreto beffa | niente commissario | slittano i lavori

Ponte Morandi - un mese dopo. Mattarella : "Genova non attende auguri - ma scelte concrete" : Un mese dopo il crollo, dopo un mese con tante polemiche, Genova "attende scelte concrete". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento sul Secolo XIX e sulla Stampa, parlando di una "tragedia inaccettabile" a cui bisogna reagire. "Genova non attende auguri o rassicurazioni ma la concretezza delle scelte e dei comportamenti" afferma il capo dello Stato."Ricostruire è un dovere. Ritrovare la ...

Ponte Morandi - Mattarella : Genova attende scelte concrete : E accompagnando via via la ripartenza con provvedimenti che sostengano l'impegno dei cittadini, delle imprese, del mondo del commercio e dell'economia".

Un mese fa crollava il Ponte Morandi - Genova ricorda i 43 morti : Roma, 14 set., askanews, - Genova si ferma oggi per ricordare i 43 morti del crollo del Ponte Morandi, avvenuto un mese fa. A Alle 11.36, ora esatta del crollo, la città si fermerà per un minuto di ...

Un mese fa il crollo del Ponte Morandi a Genova : Un mese fa, alla vigilia di Ferragosto, il crollo del Ponte Morandi, a Genova, ha inghiottito le vite di 43 persone. Una tragedia immane che ha sconvolto il Paese intero e segnato per sempre la città ...

Ponte di Genova - quell'urgenza che resta senza risposte : Ancora oggi per chi sta fuori è difficile comunicare quanto quell'infrastruttura fosse vitale per la città, per la sua economia. Nel decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri, salvo intese, ...

Il crollo del Ponte e la reazione di Genova : Lo scorso 14 agosto, il cedimento del Morandi ha sconvolto gli italiani. Ma in un mese i genovesi sono stati capaci di alzare la testa e guardare al futuro. Senza dimenticare

Sky dedica palinsesto a Genova un mese dopo il crollo del Ponte Morandi : Ad un mese dal crollo del ponte Morandi di Genova, in cui hanno perso la vita 43 persone e che ha lasciato una profonda ferita nel cuore della città, domani Sky proporrà contenuti speciali e approfondimenti dedicati alla città di Genova, ricordando il suo dramma ma anche i suoi tanti talenti sportivi e artistici. Grande attenzione all’attualità, con Sky TG24 che approfondirà i differenti aspetti della ...

Ponte Morandi - via libera al decreto per Genova : ma il nome del commissario non c’è : Varato il provvedimento- «salvo intese»- per gestire le emergenze: ma il premier Conte annuncia che il nome del commissario sarà deciso con un altro decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Toninelli: lavoriamo sulla prevenzione e sul monitoraggio

Il governo approva il decreto Genova. Il Ponte Morandi per ora può attendere : Non chiamatelo “decreto emergenze”, né “decreto urgenze”. Che, spiega il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi subito dopo la fine del consiglio dei ministri, bisognerebbe piuttosto chiamarlo “decreto emergenze e prevenzione”. Ma non chiamatelo nemmeno “decreto Morandi”, perché

Ponte Morandi - Conte : “Approvato il decreto Genova. Non c’è il nome del commissario straordinario” : “A Genova abbiamo detto che saremmo tornati presto: domani sarò a Genova a ricordare la triste ricorrenza, ma non torno a mani vuote, torno con questo decreto per consentire l’intrapresa per il ripristino delle condizioni di vita delle popolazioni locali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Il nome del commissario straordinario non c’è. Ci riserviamo di fare in futuro il nome ...

Ponte Morandi - via libera al decreto per Genova : ma il nome del commissario non c'è : Il decreto è pronto, «salvo intese», e il nome del commissario ancora non si sa. Il Consiglio dei ministri si conclude con una notizia a metà per la fase di ricostruzione e gestione delle emergenze ...

Ponte - Cdm : sì a dereto legge per Genova : 20.20 "Domani sarò a Genova a ricordare la triste ricorrenza, ma non torno a mani vuote, bensì con un decreto per consentire il ripristino delle condizioni di vita delle popolazioni locali". Così il premier Conte dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il dl emergenze: via libera ad aiuti e sconti fiscali per individui e imprese colpite dal crollo del Ponte Morandi. "C'è dialogo continuo con Toti e Bucci" (governatore Liguria e sindaco ...

