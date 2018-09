Pirlo e la sua visione sulla Juventus | “a CR7 serve una punta accanto | do un consiglio a

sportfair

(Di venerdì 14 settembre 2018) Andreaha parlato della sua ex squadra, la, rafforzatasi in estate con l’arrivo di Cristiano Ronaldo Andreasa bene cosa vuol dire far parte dell’ambiente juventino. L’ex centrocampista bianconero ha parlato della sua ex squadra ai microfoni di Tuttosport, affrontando anche il delicato caso Dybala. L’inizio però è tutto dedicato all’approdo di CR7 alla, inatteso ma sino ad un certo punto: “Laè una grande società, storica. Fin da subito avevo capito che la dirigenza aveva in testa un progetto ambizioso, aveva appena costruito il nuovo stadio per tornare a vincere in Italia e in Europa. Se lo vivi da dentro, come è successo a me nei primi 4 anni, non sei stupito del percorso e dei trionfi: quando si vince provi belle sensazioni e vuoi continuare a farlo. La Juve in questi anni è stata brava a volersi ...