Pete Hines di Bethesda non teme la concorrenza | periodo autunnale affollato? C' è

(Di venerdì 14 settembre 2018) Fallout 76 è previsto per Xbox One, PC e PS4 il prossimo 14 novembre, al culmine della calda stagione del videogioco che coincide con l'autunno, durante la quale arrivano sugli scaffali le monolitiche produzioni tripla A delle grandi aziende del settore.Solo nel mese di ottobre e novembre, esordiranno sul mercato colossi come Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4, Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V e Fallout 76, quest'ultimo che conseguennte potrebbe soffrire più di altri la forte competizione nata da questo traffico.In una intervista concessa a Metro (e riportata da Wccftech),diha potuto esprimersi sulle difficoltà che il nuovo capitolo della serie Fallout affronterà al lancio, dimostrandosi piuttosto sicuro sul fatto che il gioco riuscirà a trovare spazio. "Ci riuscirà sicuramente", spiega, "insomma, è una cosa che succede ...