Perché Fear sarà un fattore importante per il futuro di Trump

(Di venerdì 14 settembre 2018) Il libro "" di Bob Woodward, diffuso in questi giorni con grande successo negli Stati Uniti, risulterà probabilmente unper ildella presidenza. Non si tratta tanto dell'affascinante racconto giornalistico delle sue ridicole e pericolose abitudini – la tivù, i tweet, le decisioni impulsive, l'arroganza dei familiari – quanto del giudizio di inadeguatezza pronunciato da un vasto gruppo di suoi collaboratori alla Casa Bianca.Questa volta non sono gli avversari politici o la stampa tradizionalmente ostile a decretare inadeguato il 45° Presidente degli Stati Uniti, ma sono quelli stessi che dovrebbero eseguire le sue volontà a giudicare paradossale che un simile personaggio, ignorante e irresponsabile possa guidare l'America.Si può obiettare che il racconto è fondato su testimonianze anonime, quindi prive ...