Per ora si chiama Nac ed è l' erede di Menfi e di Alessandria d' Egitto

Bari - ecco la corazzata Per la Serie D e De Laurentiis chiede 10 mila abbonamenti : Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie D, in particolar modo una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente il Bari. Dopo il fallimento il club è finito nelle mani del presidente De Laurentiis, inizia un nuovo progetto con l’obiettivo di conquistare subito la promozione in Serie C. Costruita una vera e propria corazzata, Brienza in attacco, Di Cesare in difesa, Bolzoni a centrocampo. ...

Meteo - irrompe ancora il caldo : ma non sarà Per molto : Fine settimana contraddistinto da alta pressione e temperature in aumento. Ma il bel tempo non dovrebbe durare troppo: è in...

Ogni abbraccio poteva romPerle le ossa : ora Evie è salva : Evie Clements, una bimba inglese di 17 mesi, era nata con una rara patologia che l'aveva resa notevolmente fragile; praticamente anche un abbraccio poteva romperle le ossa. I medici le avevano diagnosticato l'osteogenesi imperfetta dopo qualche settimana dalla nascita. Tale condizione, conosciuta come 'fragilità ossea', aveva causato alla piccola 10 fratture nell'arco di 17 mesi. Secondo il Bristol Post, i genitori di Evie si sono resi conto ...

TIBERIO TIMPerI : DUE DI PICCHE DA VANESSA INCONTRADA/ "Ne ho ricevuti tanti - ma il tuo me lo ricordo ancora" : TIBERIO TIMPERI racconta a La vita in diretta il due di PICCHE ricevuto da VANESSA INCONTRADA: in studio si scatena l'imbarazzo e sul web scoppia il gossip.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 08:12:00 GMT)

Gigi&CR7 - l'ultima sfida all'eterna giovinezza non è vinta... Per ora : Tempus fugit. O forse no. Con buona pace di Virgilio. È però un fatto che prima o poi la carta d'identità presenta il conto. A chiunque. Anche ai più grandi. I quali, forti di un talento smisurato e di motivazioni infinite, riescono spesso a rimandare il momento del tramonto, aggrappandosi a tutto ciò che li ha resi speciali per anni. È l'illusione dell'eterna giovinezza, inutile fare tanti giri di parole. Poi, certo, ognuno pensa a se stesso e, ...

Casapinta : Maltempo - si apre una voragine in via Perissinotto : Il nubifragio che ieri sera, 13 settembre, ha colpito il biellese ed in particolar modo la Valle di Mosso, sta tenendo ancora adesso impegnate, a mezzanotte passata, diverse squadre di Vigili del ...

Palermo vive l'ora della sPeranza Ma questa è la città dell'amarezza : Appare ripiegata su se stessa, Palermo, come il cavallo in agonia, protagonista di una recente cronaca, morto del suo stesso struggimento, nonostante le carezze di chi si era prodigato per ...

Lehman Brothers - Perché 10 anni dopo il crac non siamo ancora al sicuro : Un manager lascia l’ufficio dopo la bancarotta di Lehman Brothers (Getty Imagers) L’inquilino della Casa Bianca era George W. Bush e l’Italia del calcio era campione del mondo in carica. La fine dell’estate di dieci anni fa se la ricordano in molti: il 15 settembre 2008 la banca d’affari statunitense Lehman Brothers fallì e le fotografie dai manager sfrattati da Wall Street divennero familiari. Nelle scatole ...

Riforma pensioni - proposta inedita quota 41 : 6 mesi aggiuntivi Per i lavoratori precoci : Tra quota 41 e 42 potrebbe spuntarla un'inedita quota 41,5. La proposta è stata rilanciata da Matteo Salvini, ospite alla trasmissione Porta a Porta, come alternativa a quota 100 [VIDEO], oggi il provvedimento più credibile per la Riforma pensioni del governo Movimento 5 Stelle-Lega. Il vicepremier ha affermato che, qualora non si riesca a inserire la pensione con quota 100 nella legge di Bilancio per il prossimo anno, la misura su cui si ...

Reddito di cittadinanza - battaglia Per trovare le coPerture. I tassi sui Btp salgono ancora : La richiesta dei 10 miliardi per farlo partire non è comunque lontana dalla cifra immaginata dai tecnici dell'Economia e dalla Lega, 7-8 miliardi,. Tutto dipenderà dallo spazio di bilancio che il ...

Milano. Città contemporanea dona 40 mila euro Per l’emergenza abitativa : Sostenere la rete pubblica di contrasto all’emergenza abitativa con un finanziamento mirato, che conferma l’importanza della collaborazione tra pubblico e