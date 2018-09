Per Draghi le dichiarazioni populiste hanno già fatto danni all' Italia

Salvini nella coPertina del Time : 'Il nuovo volto in Europa - zar immigrazione'. E intanto è scontro con Draghi : Nell'articolo, una lunga intervista rilasciata dal vicepremier al magazine, in cui vengono affrontate diverse questioni, immigrazione, economia, rapporti con l'America First di Donald Trump, rapporti ...

Draghi e Salvini - volano schiaffi La Bce usa lo spread Per attaccarci : Sembra il vestito buono per ogni occasione, quello da mettere addosso alle finanze del Paese quando si tratta di castigare un Governo (legittimamente eletto), per aderire ai desiderata della più opaca finanza. Il Governatore della BCE Mario Draghi fa il verso all’esecutivo italiano Segui su affaritaliani.it

Draghi - Moscovici - Nava : tre spine Per Piazza Affari : Proprio ieri si è consumato un altro caso di scuola del conflitto che oppone la logica dei mercati alla pretesa di piegare l'economia ai voleri della politica. La Banca centrale turca, sfidando i ...

Le parole di Draghi e Moscovici e l'arte della proroga (anche Per Genova). Di cosa parlare stasera a cena : Lo diciamo noi (che non votammo 5 stelle neppure per vedere com'era) che non si deve parlare a vanvera, neppure dal fronte leghista, di conti pubblici, manovre, persecuzione delle imprese, nazionalizzazioni punitive, ed è un conto. Lo dice Mario Draghi ed è un altro. Lo diciamo noi che con il bilanc

Draghi e Moscovici - doppia stoccata al Governo : Per l'Ue l'Italia "è un problema" : Il presidente della Banca centrale europea ammonisce: "Danni ai risparmiatori dalle parole del Governo", poi spiega di...

Perché gli scricchiolii dell’industria consigliano cautela a Draghi : Roma. I dati sulla produzione industriale di luglio nella zona euro segnalano un inizio molto debole per il terzo trimestre e suggeriscono alla Banca centrale europea di mantenere un approccio prudente nel ridurre il programma di stimoli per approdare a una normalizzazione della politica monetaria.

Perché gli scricchiolii dell'industria consigliano cautela a Draghi : Roma. I dati sulla produzione industriale di luglio nella zona euro segnalano un inizio molto debole per il terzo trimestre e suggeriscono alla Banca centrale europea di mantenere un approccio ...

Troppi turisti e draghi in Pericolo - l'isola di Komodo dimezza le visite : Troppi ammiratori. L'Indonesia vuole dimezzare gli accessi a Komodo, una delle sette meraviglie del mondo naturale. Il turismo sta infatti compromettendo l'habitat dell'isola, famosa per essere uno de

Ottobre rosso Per l'euro - ecco Perché Draghi non cesserà presto gli stimoli BCE : Via anche quello allo Sport, la campionessa olimpica Laura Flessel. Settimana scorsa era stato il turno dell'ex collega all'Ambiente, Nicolas Hulot. Tutto questo, mentre i sondaggi segnalano una ...

Governo - il piano Per evitare la tempesta d'autunno : chiedere a Draghi un quantitative easing-bis : 'Ci aspettiamo una tempesta '. E' così che il Governo, da Giuseppe Conte in giù, vede il prossimo mese di settembre e l'autunno in generale. Per la fine del quantitative easing , la manovra ...

TV - Rai5 : “Le selvagge isole dell’Indonesia” alla scoPerta di Komodo - terra di draghi : L’Indonesia Centrale è un selvaggio mondo vulcanico intrappolato dalla morsa dei monsoni. Qui le piogge hanno influito sull’evoluzione in maniera ricca e generosa, creando un paradiso abitato da una varietà unica di creature. Fra queste, i draghi regnano su tutti. L’ultimo episodio della serie “Le selvagge isole dell’Indonesia”, in onda domenica 26 agosto alle 14.20 su Rai5, visita le isole vulcaniche di Komodo. Al confine tra ...

DRAGHI : “INFLAZIONE? PRESTO Per CANTAR VITTORIA”/ Ultime notizie Bce : tregua Trump-Juncker - “buon segno ma...” : DRAGHI, "stop Quantitative Easing a fine dicembre 2018": Bce lascia tassi invariati e combatte l'inflazione, "è PRESTO per CANTARe vittoria". Il discorso dopo il Consiglio Direttivo(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:33:00 GMT)

Draghi : «È davvero troppo presto Per cantare vittoria sull’inflazione» : La Bce conferma la forward guidance - il qe termina a dicembre e i tassi restano fermi fino all’estate 2019 - e mantiene un orientamento espansivo. Tassi e aspettative di mercato «allineate» alla politica monetaria. ...

Accordo Trump-Juncker - cosa cambia Per aziende Usa e Ue/ Draghi “buon segno” : mercati ok dopo intesa commercio : cosa cambia per le aziende dopo l'Accordo Juncker-Trump. Si rischiano ancora dazi sulle automobili, che sono esplicitamente esclusi dall'intesa raggiunta(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:15:00 GMT)