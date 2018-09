Pd | Renzi | io non mollo un centimetro | mio posto è qui nel partito

Calenda : "Renzi? Un pezzo di storia - non il futuro. Il Pd parla solo a se stesso - è una parabola in discesa" : Matteo Renzi è "un pezzo di storia" del Pd ma, per quanto potrà continuare a dare un contributo al partito deve avere la consapevolezza "di far parte di una squadra di cui non è più il capitano". Lo ha detto Carlo Calenda nel corso del suo intervento a L'Aria Che Tira. Il futuro del Pd? Per l'ex ministro dello Sviluppo economico "non è il Pd. Il futuro dei progressisti è una formazione nuova".Il Partito ...

Barbara Palombelli a DM : «Darò spazio anche ai populisti. Ho iniziato con Renzi perchè non parlava da tanto e poi Salvini non era disponibile» : Barbara Palombelli A Stasera Italia “ci sarà spazio per tutti“. Barbara Palombelli non si sente «anti-populista», sebbene l’edizione del talk show da lei condotta abbia segnato un evidente cambiamento di passo rispetto ai precedenti toni dell’access di Rete4. La giornalista capitolina approfondisce l’attualità politica ogni sera dalle 20.30, dividendosi anche però tra Forum e Lo Sportello. “E’ una ...

Rete4 completamente rinnovata dopo 19 anni : attualità e informazione ma non solo. Pier Silvio Berlusconi : “Spero di avere il documentario di Renzi - lo stimo” : La nuova Rete 4 ha preso ufficialmente il via con l’arrivo del nuovo logo, dopo diciannove anni, nel corso di “Stasera Italia“. Proprio il programma condotto da Barbara Palombelli è partito con un sorprendente testa a testa prima con “In Onda” e poi con “Otto e mezzo”, riuscendo in alcuni giorni a spuntarla nella sfida auditel. “Vincere o perdere non è un concetto che voglio far passare, la gara la ...

Renzi : “Governo M5s-Lega molto più compatto di quel che si pensi - nessuno li schioda. Ma non si libereranno di noi” : “Il governo M5s-Lega è molto più compatto di quello che si pensi. Litigano tutti i giorni, causeranno una crisi economica, ma nessuno li schioda“. In compenso “non si libereranno di noi. Manca il governo, non l’opposizione. Urlo con forza che con questi non solo non facciamo un governo, ma facciamo opposizione dura”. Matteo Renzi, ospite a Circo Massimo su Radio Capital, torna ad attaccare l’esecutivo pentastellato ...

Rete4 - Piersilvio Berlusconi : «Attualità e informazione come pilastri. Ma Il Segreto e Tempesta d’Amore non si toccano. Stimo Renzi - mi piacerebbe avere il suo documentario» : Rete4, Piersilvio Berlusconi con i volti del canale “Non vogliamo fare una all news popolare, ma una rete generalista che contenga tutte le dimensioni della realtà“. Sebastiano Lombardi tiene a precisarlo. Alla presentazione della nuova Rete4, il direttore del canale ha subito messo in chiaro che l’obiettivo della programmazione sarà la polifonia. E Piersilvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset, gli ha dato man forte. ...

DI MAIO “TARANTO NON HA MUSEO DEGNO DELLA MAGNA GRECIA”/ Renzi se la ride “Salvatelo” : Di MAIO, nuova gaffe su Taranto “Non c’è MUSEO DEGNO DELLA MAGNA GRECIA”. Ma si dimentica del MarTa e arriva subito la replica DELLA direttrice "E' il più importante"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 14:00:00 GMT)

"Non ne azzecca una" - Renzi attacca Di Maio : "E niente. Di Maio proprio non ce la fa, non ne azzecca una . Ma con tutto lo staff super pagato che ha creato da quando è al Governo, possiamo incaricare uno che controlli che non faccia gaffe? È pur ...

Renzi : non mi rassegno e combatto - Pd smetta con il fuoco amico : Un'Italia della scienza, non dell'ignoranza. Le elezioni ci hanno detto che siamo minoranza. Bene, anzi male. Lavoriamo per essere maggioranza, senza arrenderci, senza parlarci addosso". Per questo ...

Minniti : “Renzi? Positivo che torni nel nostro popolo. Salvini? L’Incredibile Hulk non fa più paura a nessuno” : “E’ Positivo che Renzi stia ritornando nel popolo del Pd pienamente, abbiamo bisogno di tutte le risorse del Pd. Anche del fatto che il partito si presenti unito e con le idee chiare”. Sono le parole dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, ospite de L’Aria che Tira, su La7. “Solitamente quando si perdono le elezioni” – continua – “un partito fa un Congresso. Questo deve fare il Pd. Se vogliamo sconfiggere il nazional-populismo ...

Matteo Renzi is back : "Nei miei confronti un clima da 2012 - ma non mi candido segretario" : "Il clima nei miei confronti è come quello nel 2012...". Matteo Renzi è compiaciuto e anche un po' imbarazzato dai tripudi di folla che continua collezionare alle feste dell'Unità. La scorsa settimana a Ravenna, domenica a Firenze, ieri sera a Milano. Divertito e carico, ma non sa che farne di tutta questa energia. Almeno per ora. "Non mi candido alla segreteria", continua a ripetere ai suoi, anche oggi dopo lo speech al ...

‘Non useremo il vostro metodo di aggressione verbale’. Ma dopo 3 mesi Renzi sfotte ministri e governo : ‘Scappati di casa’ : “Utilizzate tecniche di aggressione verbale che mi lasciano perplesso. Anche noi potremmo fare lo screening di chi sta seduto sui banchi del governo, ma non ci permetteremo di usare il vostro metodo di aggressione verbale. Perché siamo un’altra cosa“. Sono le parole dell’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, durante il suo intervento prima del voto di fiducia al governo Conte, in Senato. Era il 5 di giugno. Ieri sera, ...

Pd - un vecchio militante esorta Martina : ‘Caccia via Renzi - non lo reggo più’ : Si è conclusa ufficialmente la Festa dell’Unita' [VIDEO] 2018, organizzata dal Partito Democratico nella citta' di Ravenna, storica roccaforte della sinistra che fu. A pronunciare il discorso di chiusura, ovviamente, è stato il segretario in carica, anche se solo ‘reggente’, Maurizio Martina, proprio nel giorno del suo quarantesimo compleanno. Peccato che l’unico dirigente vip del Nazareno presente in platea fosse il presidente Matteo Orfini e ...