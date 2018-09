Paul Manafort | ex capo del comitato elettorale di Trump | collaborerà con l’inchiesta

Russiagate - Paul Manafort ritenuto colpevole per 8 capi d'accusa - : L'ex manager della campagna elettorale di Donald Trump è stato riconosciuto responsabile di frode fiscale e finanziaria. Su altre 10 imputazioni la giuria non ha raggiunto un verdetto unanime e il ...

Oggi comincia il processo a Paul Manafort - il primo legato all’indagine sull’interferenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016 : Oggi ad Alexandria, in Virginia, inizierà il processo per evasione fiscale e truffa a Paul Manafort, l’ex capo del comitato elettorale di Donald Trump. È il primo processo legato all’indagine del procuratore speciale Robert Mueller sull’interferenza russa nelle elezioni presidenziali del The post Oggi comincia il processo a Paul Manafort, il primo legato all’indagine sull’interferenza russa nelle elezioni ...