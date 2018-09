Pappagallo | sicurezza Polizia non può portare ad allontanare cronisti

romadailynews

(Di venerdì 14 settembre 2018) Roma – “Rilanciamo con forza l’allarme delle rete nobavaglio. È fondamentale per giornalisti e fotografi avvicinarsi ai luoghi in cui si verificano eventi di interesse pubblico. Ladelle forze dinon puo’ essere un alibi perimpiccioni”. Cosi’ Lazzaro, segretario dell’Associazione stampa romana. “In situazioni cosi’ delicate come gli sgomberi di persone fragili e’ necessario che la stampa controlli per verificare che non ci siano abusi- si legge ancora- Chiediamo al comandante dei vigili urbani Di Maggio di consentire lo svolgimento del nostro lavoro e di non ostacolare la libera informazione”. L'articolonon puòadproviene da RomaDailyNews.