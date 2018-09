Paola Di Benedetto e Federico Rossi ballano sui social | il video

Paola Di Benedetto e Federico Rossi ballano insieme : reazione fan sorprendente : Paola Di Benedetto e Federico Rossi ballano sulle note di Moscow Mule, la canzone di Benji e Fede: la reazione delle fan del cantante Prosegue a gonfie vele la storia d’amore fra la coppia formata da Paola Di Benedetto e Federico Rossi. I due, ormai usciti allo scoperto ammettendo la loro relazione, aggiornano spesso i […] L'articolo Paola Di Benedetto e Federico Rossi ballano insieme: reazione fan sorprendente proviene da Gossip e ...

Paola Di Benedetto furiosa per le critiche : “Pulisciti la bocca” : Paola Di Benedetto arrabbiata risponde alle critiche Paola Di Benedetto non aveva mai perso la pazienza nonostante le continue critiche e cattiverie da parte delle fan di Federico Rossi, a causa della sua relazione con il cantante. Paola Di Benedetto però questa volta non ce l’ha fatta, e dopo l’ennesimo attacco ha scritto un lungo commento in cui si è sfogata contro la malcapitata. Un’utente e fan del duo Benji e Fede ha ...

Paola Di Benedetto difesa da Federico Rossi : “Mi sembra assurdo!” : Federico Rossi difende ancora Paola dagli insulti delle fan La relazione tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi non è stata accettata pienamente dalle fan del cantante, le quali ogni giorno commentano in modo esasperato le foto del loro beniamino, ricoprendo di insulti e frecciate l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. L’ultima foto caricata dal ragazzo è stata l’ennesima prova: Federico ha voluto mostrarsi alle sue fan ...

BENJI E FEDE/ Federico Rossi e Paola Di Benedetto in vacanza : amore a gonfie vele! Foto (Battiti Live 2018) : BENJI e FEDE, il pubblico continua ad adorare il duo che torna sul palcoscenico. Chi pensava di vedere un lento declino finita la sorpresa della novità si sbagliava. (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 22:00:00 GMT)

Paola Di Benedetto al concerto di Fede : in prima fila tra le fan in delirio (VIDEO) : Paola Di Benedetto al concerto di Benji e Fede: a l’ex naufragin prima fila per supportare il fidanzato Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. I due, sempre più innamorati, continuano infatti a mostrarsi complici e vicini sui social. L’ultima serata trascorsa insieme, per esempio, è stata raccontata […] L'articolo Paola Di Benedetto al concerto di Fede: in prima fila tra le fan in ...

Paola di Benedetto e Federico di Benji&Fede - escono allo scoperto su Instagram : Paola Di Benedetto e Federico Rossi escono allo scoperto su Instagram. Dopo gossip, smentite e silenzi, la nuova coppia dell’estate ha deciso di vivere il proprio amore alla luce del sole. L’ex Madre Natura e il cantante modenese sono innamorati e non fanno nulla per nasconderlo. Già qualche settimana fa la Di Benedetto e Federico Rossi erano stati paparazzati in atteggiamenti intimi per le strade di Milano, ma ora arriva la conferma ...

Paola Di Benedetto : "Francesco Monte e Matteo Gentili? Due ragazzi a cui sono legata e affezionata" : Paola Di Benedetto, nelle ultime settimane, è al centro della cronaca rosa per via della sua relazione con Federico Rossi, del duo Benji e Fede, annunciato, ai fan, con alcuni scatti e video su Instagram. L'ex Madre Natura e concorrente de L'Isola dei Famosi, ha rivelato, per la prima volta, dopo mesi di botta e risposta su giornali e trasmmissioni televisivi, in che rapporti è rimasta con i suoi due storici (e conosciuti dal grande ...

Paola Di Benedetto parla di Monte e Gentili : “Loro sanno che…” : Francesco Monte e Matteo Gentili: le parole di Paola Di Benedetto Paola Di Benedetto sta attraversando uno dei periodi più felici della sua vita, ora che ha ritrovato l’amore al fianco di Federico Rossi. Paola però ha cercato anche di non vivere di rancori e questa sua nuova rinascita le ha permesso di superare tutti i dissapori passati e di cominciare a ricostruire un ottimo rapporto di amicizia anche con i suoi ex Francesco Monte e ...