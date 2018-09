Palermo | paziente aggredisce il primario e gli rompe il timpano con un pugno

Palermo : paziente aggredisce primario e gli rompe il timpano : Il responsabile dell’unità operativa di Endoscopia digestiva del Policlinico di Palermo , il professor Francesco D’Arpa, è stato aggredito martedì scorso da un paziente , che con un pugno gli ha provocato la perforazione del timpano . “L’ennesima aggressione inaccettabile in un ospedale che sprigiona contro i medici tutta la rabbia pericolosa, espressione di un disagio sociale. Perseguiremo in tutte le sedi competenti ...

San Cipirello - dottoressa molestata da paziente in guardia medica/ Ultime notizie Palermo - nuovo allarme : San Cipirello, dottoressa molestata da paziente in guardia medica. Ultime notizie Palermo, nuovo allarme: un uomo ha palpeggiato la donna per poi scappare(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 11:13:00 GMT)