Palermo | il sindaco Orlando non accoglie il premier Conte | “Scippati fondi a periferie”

Giuseppe Conte va a Palermo - è scontro con il sindaco Orlando che non lo accoglie per protesta : Un'assenza motivata con un'aperta polemica nei confronti del Governo. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha deciso di non accogliere il premier Giuseppe Conte alla scuola don Puglisi di Brancaccio. "Il Governo stanotte taglia 16 milioni per scuole e legalità - dice primo cittadino palermitano - e da Conte oggi arrivano parole vuote di significato". Orlando fa riferimento soprattutto ai tagli previsti per il quartiere Brancaccio.Non ci ...

Razzismo : sindaco Palermo Orlando scrive alle scuole 'Promuovete l'accoglienza' (2) : (AdnKronos) - Saranno le scuola a decidere in che forma attuare il gesto antirazzista, da un flashmob a una preghiera interreligiosa. "Molto dipende dall'età degli studenti, noi siamo convinti che alla base di tutto ci sia l'uguaglianza", dice ancora l'assessora Marano. "L'uguaglianza è l'architrave

Razzismo : Sindaco Palermo scrive alle scuole 'Promuovete l'accoglienza' : Una lettera lunga due pagine, inviata a tutti i dirigenti scolastici di Palermo per "promuovere la cultura dell'accoglienza, il rispetto per il diverso", per dire no "alla preoccupante ondata di ...

Maltempo Palermo - rischio idrogeologico : il sindaco - “Comune esautorato” : “Ormai da 3 anni – spiega il sindaco Leoluca Orlando – il Comune di Palermo è stato esautorato del tutto dei compiti che riguardano gli interventi e le opere per la mitigazione del rischio idrogeologico e per gli interventi di trattamento delle acque. Vi è Infatti un commissario nazionale per la realizzazione delle opere legate al sistema fognario, con il quale stiamo attivamente lavorando in sinergia, ed un sub commissario ...

Palermo, violento nubifragio: città allagata, è caos. Ultime notizie video, sindaco di Canicattì: "Non uscite di casa", Mondello bloccata da fiume d'acqua

Palermo : sindaco Lercara - non c'entra il razzismo con il pestaggio del ballerino : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - "Io conosco uno dei due aggressori del ragazzo italiano di colore e posso assicurare che non è un razzista. Condanno senza se e senza ma l'aggressione al ballerino ma ribadisco che il razzismo non c'entra. Il fatto è legato più che altro all'alcol e all'ignoranza". E' q

Rom : il sindaco Palermo ordina lo sgombero del campo della Favorita : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha firmato oggi un'ordinanza in cui dispone lo sgombero del campo nomadi della Favorita. Orlando fa riferimento al recente provvedimento della magistratura che ha posto sotto sequestro l'area e che impone "l'adozione di un provvedimento urgente e contingibile per ragioni di sicurezza pubblica, igiene e necessità' di intervenire con immediatezza per superare la situazione di ...

Palermo : al via dismissione campo rom - sindaco firma ordinanza : Palermo, 28 lug. (AdnKronos) – Il Comune di Palermo accelera sulla dismissione del campo nomadi della Favorita, per il quale il gip nei giorni scorsi ha disposto il sequestro. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un’ordinanza “contingibile e urgente” nella quale viene dato incarico a diversi uffici dell’Amministrazione e alle aziende partecipate di agire in sinergia fra loro per accelerare le procedure di ...

