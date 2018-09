PA | assunzioni e lotta ai furbetti del cartellino | novità in arrivo dal Governo

newsinforma

(Di venerdì 14 settembre 2018) Ilannuncia un piano dicontro l’assenteismo e i cosiddettidel. Ieri, 13 settembre, Giulia Bongiorno ha annunciato un disegno di legge che mira a prevenire l’assenteismo sul lavoro. Le norme previste dal provvedimento, sono principalmente tre: responsabilità dei dirigenti quando l’amministrazione di competenza non funziona bene,introduzione della rilevazione delle impronte digitali delle presenze in ufficio,assunzione di nuove risorse. PA, addiodel? Il ministro Giulia Bongiorno ha spiegato che laaidele agli assenteisti comincerà proprio offrendo un aiuto concreto alla dirigenza delle amministrazioni in difficoltà, attraverso il ‘Nucleo della concretezza. Se le amministrazioni non rispondono positivamente, verranno intraprese azioni correttive. Ma lapiù interessante riguarda ...