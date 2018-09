P3 | “attività diretta a interferire negli apparati pubblici Carboni aveva relazioni

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 settembre 2018) “L’associazione segreta ivi contemplata si caratterizza per il fatto di svolgere attivitàadsull’esercizio delle funzioni dio soggetti assimilati“. È quanto scrivono i giudici della IX sezione penale del Tribunale di Roma nelle motivazioni della sentenza del processo P3 in cui fu riconosciuta l’esistenza di una associazione segreta guidata dall’imprenditore Flavioa cui sono stati inflitti 6 anni e sei mesi di reclusione. Accusa da cui fu assolto l’ex parlamentare Denis Verdini che è stato condannato ad un anno e tre mesi di carcere per finanziamento illecito. “Perché ci sia reato non conta né il compimento concreto di attività di interferenza né che tale attività raggiunga il risultato voluto dagli agenti – scrivono i giudici -. Ebbene la ricostruzione dei fatti porta a escludere che l’attività fosse di ...