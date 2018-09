Ora legale | la commissaria Ue |  «Ecco la nostra proposta»

Ora legale - la proposta dell’UE : addio al cambio/ Ogni nazione sarà libera - la scelta entro ottobre 2019 : Ora legale, la proposta dell’UE: addio al cambio. Ogni nazione sarà libera di adottare l'ora che preferisce, la scelta dovrà arrivare entro il mese di ottobre 2019(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 11:22:00 GMT)

Come l’Europa vuole cambiare l’Ora legale : È trapelata la proposta della Commissione Europea: in pratica dovremo scegliere se avere tutto l'anno o l'ora solare o quella legale The post Come l’Europa vuole cambiare l’ora legale appeared first on Il Post.

Huawei P20 Pro data e ora automatica Ora legale / solare : Huawei P20 Pro regolare automaticamente l'ora e la data sullo smartphone Android. Impostare ora e data della cella in automatico.

Ora legale - l'Ue : 'Stop al cambio dal 2019'. Ma ogni Stato sarà libero di scegliere : Juncker, forte di un sondaggio popolare, non vede l'ora di cambiare: ogni Stato dell'Unione europea deve essere libero di fare come gli pare sulla questione dell' ora legale che, per inciso, quest'...

Ora legale addio - l'Europa vuole l'ora solare tutto l'anno. Dal 2019 parte la rivoluzione : Ora legale, addio. «La gente lo vuole e noi lo faremo», annuncia con tono perentorio Jean Claude Juncker, presidente della Commissione Europea. Dopo quasi 40 anni, sta infatti per andare...

Ora legale - Juncker : «Abolita già dal 2019» : Stress da ora legale: istruzioni per l’usoStress da ora legale: istruzioni per l’usoStress da ora legale: istruzioni per l’usoStress da ora legale: istruzioni per l’usoStress da ora legale: istruzioni per l’usoSembra che stia per succedere davvero: l’ora legale potrebbe essere abolita già dal 2019. L’annuncio arriva da Jean-Claude Juncker, il presidente della Commissione Ue, in occasione del discorso sullo stato dell’Unione. «È ...

Il passaggio da ora solare a Ora legale verrà abolito già nel 2019 : Il passaggio da ora solare a ora legale sarà abolito già nel 2019: ad assicurarlo è il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker. L'ultimo cambio delle lancette avverrà a marzo 2019 o a ottobre 2019: ogni Paese, infatti, può decidere se continuare a far riferimento solo all'ora legale o solo all'ora solare.Continua a leggere

Abolizione del passaggio all’Ora legale in Europa - qual è l’iter legislativo e quanto tempo ci vorrà : Pochi giorni fa, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha annunciato che a breve inizierà l'iter per l'Abolizione della direttiva che impone il cambio da ora solare a ora legale nei paesi europei. Ma, esattamente, qual è l'iter che la proposta di Abolizione dell'ora legale dovrà affrontare per l'approvazione definitiva?Continua a leggere

Consultazione UE sullOra legale : 84% a favore dellabolizione del cambio dellora : "Il Presidente della Commissione europea Juncker ha inserito la questione dell'ora legale nell'agenda politica come parte del suo impegno a concentrarsi sulle questioni importanti e lasciare che gli ...

Commissione Europea : via all'iter per l'abolizione dell'obbligo dell'Ora legale : La Commissione Europea [VIDEO] si è detta pronta a presentare una proposta legislativa per abolire l'obbligo di cambio tra ora solare e ora legale. Il dossier è stato aperto in to alle richieste di alcuni Paesi, tra cui Finlandia e Lituania. Ricordiamo che finora è infatti in vigore la direttiva Europea 2000/84, che stabilisce l’obbligo per gli Stati UE di passare all’ora legale l’ultima domenica di marzo e di tornare poi a quella solare ...