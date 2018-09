Operaio di 53 anni muore intossicato in azienda mentre fa derattizzazione

Novello sotto choc per la morte dell'Operaio di 29 anni : annullati gli eventi di "Attraverso Festival" : In una nota stampa, l'organizzazione di Attraverso Festival annuncia con profonda tristezza l'annullamento degli spettacoli previsti per oggi , sabato 1 settembre, a Novello, in provincia di Cuneo. E' ...

Tragico incidente stradale a Campofranco : muore un Operaio di 48 anni : , Foto e fonte Agrigentonotizie.it - http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/incidente-stradale/schianto-mortale-perde-vita-operaio-45-enne-palma-montechiaro-agosto-2018.html ,

Terracina - sparano piombini da auto in corsa : ferito Operaio indiano di 40 anni : Un operaio indiano di 40 anni è stato ferito da tre pallini esplosi verosimilmente con un’arma ad aria compressa da un’auto in corsa. L’uomo era in sella alla sua bici su via Pontina, all’altezza di via Badino Vecchia, nei pressi di Terracina, quando è stato centrato dai proiettili: ha riportato lievi abrasioni all’addome ed è stato giudicato guaribile in due giorni. Il 40enne ha denunciato il fatto ai carabinieri della compagnia di ...

Immigrato picchiato a Partinico : arrestato un Operaio di 37 anni per lesioni e odio razziale : Lorenzo Rigano, un operaio di 37 anni, è stato posto agli arresti domiciliari per aver insultato e picchiato il senegalese di 19 anni Kalifa Dieng. Ancora ricercato il complice, di 34 anni.Continua a leggere

Operaio autostradale muore a 58 anni falciato sulla A24 - : L'Aquila - Un Operaio di una ditta di manutenzione autostradale, S.D.G. di 58 anni di Carsoli (L'Aquila), è deceduto in seguito ad un incidente avvenuto sull'autostrada A24 all'altezza di Carsoli, direzione L'Aquila. L'uomo secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto da un autocarro. Sul posto oltre agli operatori del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Carsoli che stanno ...

Olbia - Operaio di 46 anni muore schiacciato da tubi di metallo : Un operaio di 46 anni, Angelo Serra, originario di Nulvi (Sassari), è morto stamattina mentre lavorava nella zona industriale di Olbia. L’uomo stava scaricando da un camion dei tubi in metallo per la realizzazione di impalcature, ma per causa ancora da accertare è rimasto schiacciato dal carico che maneggiava. Sul posto, oltre ai colleghi e al personale medico del 118, sono giunti gli uomini del commissariato di Polizia di Olbia che stanno ...

Morire di lavoro : Operaio di 32 anni stritolato da macchinario in un pastificio : Aveva 32 anni l'operaio morto in un noto pastificio nella frazione di Polvica di Nola, San Felice a Cancello (Caserta). Incidente sul lavoro a San Felice a Cancello Il giovane è...

Luca - Operaio di 37 anni - muore schiacciato da un blocco di marmo : lascia moglie e figlia piccola : " Quello che sta pagando il mondo del marmo in termini di vite umane è un prezzo troppo alto , insostenibile per qualsiasi città che si voglia definire civile. Per la giornata di domani, oggi, ndr, ...

Roma - accoltella rivale in amore : denunciato Operaio di 37 anni : Ha preso a bastonate il rivale, ferendolo anche a un braccio con un coltello, durante una lite per una ragazza contesa. È accaduto sabato pomeriggio in un'area verde di viale dei Quattro Venti, in ...