Open Fiber | completata la rete di trasporto ottica di ultima generazione più estesa

Asta 5G - aperte le buste : lo Stato incasserà 2 - 48 miliardi di minimo garantito. Linkem e Open Fiber non partecipano : ROMA - Al ministero dello Sviluppo, sono state aperte le buste con le prime offerte delle società delle telecomunicazioni per le frequenze in tecnologia 5G. Frequenze che lo Stato mette all'Asta. La ...

Starace : entro fine anno 4 milioni di case cablate con Open Fiber : 'Cableremo poco sopra i 4 milioni di case entro fine anno. Siamo totalmente allineati al programma', è quanto ha dichiarato Francesco Starace, amministratore delegato di Enel. Starace, a margine del ...

Tlc - Di Maio : rete unica Tim-Open Fiber solo se strategica : Il progetto di una unica rete mettendo insieme quella Telecom e OpenFiber è allo studio del governo. Lo ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio a margine di un incontro a Palazzo Chigi sulla banda Ultra larga. “Per quanto mi riguarda - ha spiegato - credo che dovremmo fare una valutazione legata a un solo principio: se quell’infrastruttura per l’Italia è strategica allora noi la vogliamo ...

Tlc - Di Maio : rete unica Tim-Open Fiber? La stiamo studiando : Roma, 9 ago., askanews, - 'La stiamo studiando'. Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, incontrando i giornalisti davanti a Palazzo Chigi ha risposto a chi gli chiedeva quale sia la ...

Rete 5G in Italia con TIM - Vodafone - Wind Tre - Iliad? Occhio allo sprint Fastweb - Linkem e OpenFiber in gara : Chi farà la parte del leone nella gara pubblica per la Rete 5G in Italia? Saranno gli storici operatori Vodafone, TIM e Wind Tre a prevalere sul nuovo protagonista del mercato TLC Iliad, oppure saranno decisamente più pronti alla nuova sfida Fastweb, Linkem e pure OpenFiber? Gli scenari possibili sono molteplici ma ecco cosa succederà nelle prossime settimane. Esattamente entro il 2 agosto i brand su citati hanno fatto pervenire al Ministero ...

Open Fiber firma con pool banche finanziamento da 3 - 5 mld : Roma, 3 ago., askanews, - Open Fiber ha sottoscritto oggi con un pool di banche commerciali, Cassa depositi e prestiti e la Banca Europea per gli Investimenti, BEI,, un'operazione di finanziamento di ...

Open Fiber - 3 - 5 mld per nuova rete in fibra ottica : Open Fiber ha sottoscritto oggi con un pool di banche commerciali, Cassa depositi e prestiti e la Banca Europea per gli Investimenti , Bei, , un'operazione di finanziamento di durata pari a sette anni ...

Open Fiber : prossima settimana firma finanziamento Bei da 350 mln : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Sarà siglato la prossima settimana l’accordo per il finanziamento da 350 milioni di euro concesso a Open Fiber dalla Banca Europea di Investimenti. Lo comunica la stessa Bei in occasione della presentazione dei risultati del Piano Juncker. La scorsa settimana il Cda della banca aveva approvato la partecipazione che si inserisce nel quadro del ricerca da parte di Open Fiber delle risorse necessarie per il ...

Open Fiber a Udine con la banda larga : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Le applicazioni Smart City nella città di Udine sono da oggi una realtà: Open Fiber ha aperto la commercializzazione dei servizi della banda ultra larga per oltre 12mila unità immobiliari del comune che, grazie al piano di cablaggio della società guidata da Elisabetta Ripa, possono già usufruire di una connessione ultraveloce, sicura e a prova di futuro. Intanto continuano i lavori per raggiungere le circa ...