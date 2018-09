Ogni abbraccio poteva romperle le ossa | ora Evie è salva

Blastingnews

(Di venerdì 14 settembre 2018)Clements, una bimba inglese di 17 mesi, era nata con una rara patologia che l'aveva resa notevolmente fragile; praticamente anche unle. I medici le avevano diagnosticato l'osteogenesi imperfetta dopo qualche settimana dalla nascita. Tale condizione, conosciuta come 'fragilità ossea', aveva causato alla piccola 10 fratture nell'arco di 17 mesi. Secondo il Bristol Post, i genitori disi sono resi conto della gravità della situazione proprio mentre vezzeggiavano la bimba, le cuisi erano rotte facilmente e rapidamente. La Clemens, dopo quel tremendo episodio, è stata sottoposta ad accertamenti e, infine, operata. L'intervento chirurgico è stato eseguito in maniera impeccabile ed oggipuò essere abbracciata tranquillamente da tutti.sembrava in salute dopo la nascita Sarah, la mamma di, ha raccontato che quando era alla 37esima ...