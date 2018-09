Nuovi iPhone e strategie di Apple | l' intervista a Carolina Milanesi

Quanta RAM Hanno I Nuovi iPhone Xs E iPhone Xr? : Memoria RAM iPhone Xs e iPhone Xr: ecco quanti giga abbiamo. I primi benchmark iPhone XS Max e XR svelano prestazioni e RAM. iPhone Xs Max ed Xr: svelati benchmark e RAM Quanta RAM iPhone Xs e iPhone Xr? Come sicuramente saprai, iPhone Xs, Xs Max e Xr sono stati annunciati nella serata di ieri da Apple. Di questi Nuovi smartphone abbiamo parlato […]

A tu per tu con i Nuovi iPhone XS - XR e Watch Series 4 : Apple cala gli assi d’oro di Natale : Abbiamo messo le mani sui dispositivi appena presentati a Cupertino. Ecco le nostre impressioni: il vero re è il nuovo Watch

Tech - Apple presenta i Nuovi iPhone XS e XS Max : news 13/9 : Ieri la presentazione ufficiale dei nuovi smartphone della Apple, presso lo Steve Jobs Theatre di Cupertino. Le novità riguardano i due nuovi melafonini e il nuovo Apple Watch che riesce persino a fare l’elttrocardiogramma. Apple presenta oggi i nuovi device di ultimima generazione: iPhone XS e XS Max L’inizio dell’evento Apple di ieri, 12 Settembre 2018, è iniziato in stile Mission Impossible. Lo show si è svolto come di consueto ...

Apple ha presentato i Nuovi iPhone 'tenS' ed un orologio per chi soffre di cuore : ...nuovo orologio potrebbe finire per essere un incentivo per molti che lo acquisteranno ad andare con sempre maggior frequenza dal cardiologo o ad iniziare a farlo! Autore Matteo Pani Categoria Scienza ...

Qualche chicca che forse non sapete sui Nuovi iPhone Xs - Xs Max e iPhone Xr : Apple ha ufficializzato i nuovi iPhone 2018, Xs, Xs Max e iPhone Xr. Ecco Qualche curiosità che forse non sapete Qualche chicca che forse non sapete sui nuovi iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr Apple ha presentato i 3 nuovi iPhone, iPhone Xr il più economico con display LCD da 6.1 pollici, iPhone Xs medio gamma prezzo con display […]

Quanto sono grandi i Nuovi iPhone Xs - Xs Max e iPhone Xr? Dimensioni a confronto : Volete sapere le Dimensioni dei nuovi iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr? Eccoli confrontanti con diversi smartphone in commercio Quanto sono grandi i nuovi iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr? Dimensioni a confronto Apple ha presentato i 3 nuovi iPhone, iPhone Xr il più economico con display LCD da 6.1 pollici, iPhone Xs medio gamma prezzo con display […]

Perché (NON) comprare i Nuovi iPhone XS - XS Max e XR! : Apple ha presentato i nuovi iPhone: evoluzione e non rivoluzione, come già descritto nel nostro articolo dedicato ai nuovi iPhone XS e iPhone XS Max. Nel video che vedete in alto vi parlo dei motivi per cui dovete comprare (e non comprare) i nuovi dispositivi, senza dimenticare che durante l’evento del 12 Settembre sono stati presentati anche iPhone XR e Apple Watch Series 4.

iPhone XS e XR - quanto costano i Nuovi smartphone Apple? : Il prezzo dei nuovi iPhone XS e XS Max segna due traguardi per il mondo degli smartphone: da una parte certifica che quella che un tempo chiamavamo fascia alta di mercato (cioè tutti i dispositivi top di gamma intorno agli 800 euro) è stata definitivamente superata da un segmento ancora più premium che staziona tranquillamente sopra i mille euro; dall’altra, pur riconoscendo alla Mela la volontà di frenare i prezzi – i modelli base dei ...

iPhone Xs - Xs Max e Xr : i Nuovi smartphone Apple convincono. Ma quale acquistare? : Tutto come da copione. iPhone Xs e Xs Max sono i nuovi smartphone Apple per la fascia alta del mercato, mentre il modello Xr è stato pensato per contenere i costi e strizzare così l’occhio al pubblico più giovane, grazie anche alle tante colorazioni sgargianti. L’offerta dell’azienda di Cupertino, svelata ieri, si arricchisce dunque con altri tre dispositivi, ognuno dei quali può soddisfare esigenze specifiche. La peculiarità ...

Presentati i Nuovi iPhone : dettagli tecnici e prezzi di tutti i modelli : Dopo gli innumerevoli rumors sui nuovi iPhone, finalmente ieri 12 settembre 2018 si è svolto l'annuale evento Apple in cui sono stati Presentati i nuovi modelli dello smartphone più conosciuto al mondo, oltre al nuovo Apple Watch. Questa volta Tim Cook si è sbilanciato parecchio, esordendo con una frase di sicuro impatto: "È l'iPhone più avanzato che abbiamo mai creato". Il video di presentazione lascia tutti a bocca aperta: i dettagli dei nuovi ...