Non sappiamo nulla | è dura così avere fiducia Tra gli sfollati | un mese dopo

Caso Skripal - Putin : “Sappiamo chi ha avvelenato l’ex spia : sono civili”. Governo inglese : “Non è vero - sono degli 007” : L’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal riaccende lo scontro tra Mosca e Londra. In mattinata il presidente Vladimir Putin ha annunciato che sono stati identificati i presunti agenti segreti del Gru responsabili, secondo la Gran Bretagna, dell’attacco con il gas nervino contro Skripal e sua figlia Yulia, avvenuto lo scorso 4 marzo a Salisbury. Dopo che negli scorsi giorni le autorità britanniche avevano annunciato di ...

Bono perde la voce - interrotto il concerto U2 : 'Non sappiamo cosa sia successo' : Bono perde la voce in pieno concerto e gli U2 sono costretti ad interrompere ed annullare lo show. L'ultimo guaio del musicista dagli occhiali rosa è di ieri sera a Berlino. Bono, che lo scorso ...

Davvero la pistola elettrica Taser Non è mai letale? Cosa sappiamo : "Dal 5 settembre in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, inizierà la sperimentazione del Taser, la pistola elettrica non letale che aiuterà migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro". Lo scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Twitter. "Per troppo tempo le nostre Forze dell'Ordine sono state abbandonate, è nostro dovere garantire loro i migliori ...

Facebook chiude 652 pagine e account di disinformazione/ Ultime notizie - Zuckerberg : “Molto che Non sappiamo" : Facebook chiude 652 pagine e account di disinformazione. Ultime notizie, l'Iran si scaglia contro USA e Regno Unito, attraverso una propaganda capillare pubblicata sul noto social network(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:19:00 GMT)

FrosiNone - Longo : 'Sappiamo delle difficoltà con l'Atalanta ma dimostreremo che meritiamo la A' - : Anche il solo punto andrà combattuto, potrà pesare nell'economia della classifica finale'. Abbiamo anche la sfortuna di incontrare una squadra che ha fatto già partite internazionali. Che insidie ...

Usa - Facebook ha scoperto un tentativo di influenzare le elezioni di medio termine : “Non sappiamo ancora chi ci sia dietro” : Facebook ha scoperto un tentativo di influenzare le elezioni di medio termine americane di novembre attraverso account e pagine non autentiche. Individuati Otto pagine, 17 profili e sette account Instagram non autentici nel tentativo di interferire sul voto di Midterm 2018. Lo afferma lo stesso social network che non dà molte altre informazioni a riguardo. Dopo lo scandalo di Cambridge Analytica – che ha visto la piattaforma fondata da ...

Non sappiamo come chiamare questa acrobazia : L'ha fatta a maggio Albee Layer: per molti surfisti è una cosa nuova, ma quelli che fanno skateboard o snowboard non sono d'accordo The post Non sappiamo come chiamare questa acrobazia appeared first on Il Post.

«Marchionne - grave malattia da oltre un anno» : la nota dell’ospedale. Fca : «Non eravamo informati» | Cosa sappiamo e cosa no sulla malattia : L'ex a.d. di Fca aveva 66 anni ed era stato ricoverato il 27 giugno ufficialmente per un intervento alla spalla. La struttura svizzera: «Si curava da noi da oltre un anno» e «siamo ricorsi a tutti i trattamenti più all'avanguardia»

Sgombero Camping River : nata da un mese - Non sappiamo dove andare : Roma – Si trovano sul lato della strada la maggior parte degli sgomberati del Camping River, tra loro anche Alexia. Una bambina nata un mese fa. “Non sappiamo dove andare, ho anche un altro figlio di 4 anni. Andremo sotto ai ponti”. “Noi da qui non ce ne andiamo, ci possono anche ammazzare ma restiamo qui”, ha aggiunto Denis, residente del Camping dove e’ in corso lo Sgombero da questa mattina. Da Denis ...

Sgombero Camping river - il racconto degli abitanti rom : “Urla e spintoni. Ora Non sappiamo dove andare” : “Non ci aspettavamo lo Sgombero oggi. Era previsto per domani”. Gli abitanti del Camping river si sono radunati davanti all’ingresso del campo sgomberato dalla polizia locale stamane. “Ci sono stati spintoni”, racconta una ragazza, non ancora maggiorenne, mentre mostra un video alle telecamere. “Per fortuna non è successo niente e c’è stata solo tensione”, dice il capogruppo Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi. “La polizia locale ha fatto il suo ...