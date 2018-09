' Non fu un miracolo' | a Enzo Scotti e Sergio Zoppi il Premio Sele d' oro

LETTURE/ "Non fu un miracolo" : 1958-68 - così il Sud è diventato migliore : Un libro di Enzo Scotti e Sergio Zoppi racconta gli anni dal 1958 al 1968. Quando avvenne il processo di industrializzazione del Sud. Frutto di grande impegno e ingegno. ALFONSO RUFFO(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 06:09:00 GMT)VISTA DAL SUD/ Gli autogol del Meridione che pesano su lavoro e Pil, di A. RuffoRIPRESA?/ I numeri che fanno ancora sperare il Sud (e l'Italia), di A. Ruffo

Bimbo 18 mesi cade dal quarto piano su cofano auto / Livorno - il miracolo : dal Meyer - “Non rischia la vita” : Livorno, bambino di un anno cade dal quarto piano: il miracolo, una macchina attutisce il colpo e per fortuna il Bimbo non è grave. I soccorritori lo trasferiscono all'ospedale della città.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 11:46:00 GMT)

Vuelta 2018 - Nibali sincero : “pronto al miracolo - ma Non vincerò” : Vuelta 2018, Nibali pronto a correre la corsa a tappe spagnola nonostante una condizione fisica che non è certo ottimale Vuelta 2018, Vincenzo Nibali è ai nastri di partenza, nonostante l’infortunio di qualche settimana fa ha messo a serio rischio la sua partecipazione alla corsa a tappe spagnola. Parlando alla Gazzetta dello sport, Nibali ha svelato: “Pronto… Non posso vincere, non prendiamoci in giro. Ho un chilo in più e ...

Perché Non dovremmo sperare in un miracolo con l'HubblePhone di Turing? : Quando esattamente? A giugno negli Stati Uniti, ad agosto in Europa, a settembre in Cina e a dicembre nel resto del mondo. Turing non se la passa bene Probabilmente non tutti gli appassionati di ...

Cuneo - il miracolo di Mosè nato da genitori quasi 60enni (già Nonni) : Mamma Stella ha 55 anni e il marito 59. «Alla mia età una donna è già considerata praticamente in menopausa. Ho però avuto una gestazione serena e tranquilla»

Flavio Insinna a cuore aperto prima de L'Eredità : «Fabrizio Frizzi è insostituibile - Non posso fare questo miracolo» : A quasi due mesi dall'inizio della nuova edizione de L'Eredità, Flavio Insinna confida la difficoltà nel prendere il posto di Fabrizio Frizzi al timone del quiz show di Rai 1. Lo fa in una intervista ...

Fabrizio Frizzi - Flavio Insinna a cuore aperto prima de L'Eredità : 'Non posso fare questo miracolo' : A quasi due mesi dall'inizio della nuova edizione de L'Eredità, Flavio Insinna confida la difficoltà nel prendere il posto di Fabrizio Frizzi al timone del quiz show di Rai 1. Lo fa in una intervista ...

Flavio Insinna a cuore aperto su Fabrizio Frizzi : “Non posso fare questo miracolo” : Flavio Insinna parla di Fabrizio Frizzi Si avvicina, per Flavio Insinna, il momento di prendere in mano le redini de L’Eredità. Un...