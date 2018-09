“Non ci credo” Choc in ospedale | dà alla luce il secondo figlio ed ecco cosa vede

caffeinamagazine

: Ci vogliono far credere che sono i migranti la causa della disoccupazione giovanile, del fatto che milioni di itali… - GinoStrada : Ci vogliono far credere che sono i migranti la causa della disoccupazione giovanile, del fatto che milioni di itali… - zazzatweet : Io, anche in una società più decente di questa, mi troverò sempre con una minoranza di persone... Io credo nelle pe… - bambos04 : @glamorousdamage Eh, non credo tu voglia passare per persona cattiva e scortese già dall’inizio -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Succede sempre così: i bambini tornano a casa da scuola con gli avanzi del pranzo nei contenitori sigillati e le mamme, per non buttare nulla, mangiano quel che il bimbo non ha gradito. È unanormale che fanno tutte le mamme. E invece i medici mettono in guardia: si tratta di unapericolosa che non andrebbe mai fatta, specie se la mamme sono anche incinte. E sapete qual è il motivo? Le mamme incinte dovrebbero evitare contatti troppo stretti con i bimbi piccoli, anche se quei bimbi piccoli sono loro figli. Il rischio è che le mamme possano essere contagiate dal virus “nascosto” dei loro bimbi. Oh santo cielo, di che si tratta? Del citomegalovirus, un virus poco conosciuto che viene trasmesso attraverso la saliva dei bambini. Il citomegalovirus è molto pericoloso per le donne in dolce attesa: un’infezione contratta durante la gravidanza e trasmessa al feto può infatti ...