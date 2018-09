NoiPa | importo stipendio settembre 2018 già visibile online e data di esigibilità

scuolainforma

(Di venerdì 14 settembre 2018) Il portale della Pubblica Amministrazione,, ha implementato da poco la funzione Self Service che permette ai docenti firmatari di contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni di poter verificare lo stato dei pagamenti senza dover chiedere in segreteria. Stipendi docenti con contratto a tempo determinato,ricorda la nuova funzione Self Service Nella pagine personale della piattaforma, alla nuova sezione ‘Contratti a tempo determinato’, si possono trovare quattro voci: consultazione contratti, consultazione rata, consultazione TFR e consultazione ordini di pagamento. Per quanto riguarda quest’ultima voce, il docente, previa inserimento delle proprie credenziali, potrà visualizzare l’elenco dei pagamenti con l’indicazione del dettaglio di ogni pagamento.di21Ricordiamo, a questo proposito, ...