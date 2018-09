No Tav | Perino contro il governo | “Se pensano che li abbiamo mandati lì per snobbarci

Sulla Tav il governo non decide e Perino polemizza con M5s : finora non fatti - ma sterili proclami : Lo storico leader del movimento in Val di Susa attacca i Cinquestelle - sostenuti in passato - perché non avrebbero lavorato a sufficienza per bloccare il contestato progetto Torino-Lione -

No Tav-M5s - venti di rottura dopo una email del leader Perino - : Resa pubblica una lettera circolata in ambienti ostili alla costruzione della Torino-Lione. Nel testo si critica duramente la forza di governo. Poi il leader del movimento di protesta precisa: "...

Val Susa - rottura No Tav-M5s/ Ultime notizie - Perino attacca : "In che mani ci siamo messi" : Val Susa, rottura No Tav-Movimento 5 Stelle: la voce storica Perino si scaglia contro Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, "in che mani ci siamo messi?".(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Perino : "Sulla Tav da parte del M5s solo sterili proclami - dovrebbero bloccare l'opera" : 'I Si Tav e Telt fanno i fatti, vanno avanti e lanciano gli appalti. I Cinque stelle continuano a fare sterili proclami invece di fare atti amministrativi'. E' quanto sarebbe scritto in un documento ...

Tensione fra i No Tav e M5S dopo una mail di Alberto Perino : "Da loro solo sterili proclami" : "I Si Tav e Telt fanno i fatti, vanno avanti e lanciano gli appalti. I Cinque stelle continuano a fare sterili proclami invece di fare atti amministrativi". È questo il senso di una lettera, a firma dello storico leader No Tav Alberto Perino, che sarebbe stata fatta circolare in ambienti No Tav. A renderlo noto, in un comunicato, è il segretario provinciale torinese di Rifondazione comunista, Ezio Locatelli, che parla di "scontro ...

No Tav - Perino : “Non ho preso le distanze dai 5 stelle. Ma a parte i proclami non hanno fatto atti formali” : “Non ho preso le distanze dai 5 stelle. Mi sono limitato a constatare che avrebbero potuto fare molte cose per mettere in difficoltà il sistema Tav e non l’hanno fatto”. Alberto Perino, storico leader del movimento contro l’Alta velocità, interpellato dall’agenzia LaPresse, ha specificato le sue parole di “rottura” con il fronte dei 5 stelle diffuse dai quotidiani online dicendo che si trattava di “una mail ...

Alberto Perino - il leader dei No Tav manda al diavolo i Cinque Stelle : 'Fanno solo proclami sterili' : solo a febbraio, ricorda Repubblica, Perino si era sperticato in roboanti elogi per i grillini: 'L'unica forza politica, in questo momento, che può generare la differenza è il M5s'. Oggi che il ...