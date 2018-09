Niente accordo al Comune di Napoli | stop al bistrot di de Magistris jr

Ferragni - per mamma Marina Niente Domenica In : non trova l'accordo con la Rai : Marina Di Guardo , la mamma di Chiara Ferragni , non sarà un'opinionista della prossima edizione di 'Domenica In' . Nei giorni scorsi erano circolate voci circa un possibile inserimento della ...

Ilva - l'accordo c'è : Niente esuberi e ricollocamenti con articolo 18 : Accordo faticosamente trovato sull'Ilva per evitare i licenziamenti e riassorbire gli esuberi . Lo ha anticipato il vicepremier e Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , al termine di ...

Meghan Markle e Principe Harry - Niente accordo prematrimoniale : Se n'è parlato anche in passato, ma oggi sembra essere una certezza: il Principe Harry e Meghan Markle non hanno siglato nessun accordo prematrimoniale. Lo sostiene il Sun, che ha interpellato Katie Nicholl e Duncan Larcombe, i quali hanno scritto dei libri su Harry.Alla vigilia del Royal Wedding, erano state ascoltate varie fonti che sostenevano come il Principe non avesse bisogno di un simile accordo e di quanto si sentisse innamorato della ...

Messico - si separano le strade con il ct Osorio : Niente accordo per il rinnovo di contratto : Il ct colombiano lascia la Nazionale messicana dopo non aver trovato l’accordo per il rinnovo di contratto Juan Carlos Osorio non è più il commissario tecnico del Messico. Lo ha annunciato la Federcalcio ‘Tricolor’. Non è stato trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il 56enne allenatore colombiano che ha guidato il Messico agli ottavi di finale ai recenti mondiali di Russia 2018. (ADNKRONOS)L'articolo ...

Niente Milan - Badelj andrà alla Lazio : c'è l'accordo : Troppa titubanza che, secondo le ultime di Sky Sport, hanno agevolato il piano della Lazio , che ha ottimi rapporti con il manager Alessandro Lucci , il quale dopo aver portato Joaquin Correa in ...

Roma - Casa delle donne è rottura con sfratto Niente accordo con il Comune : Ora la Casa Internazionale delle donne di Trastevere potrebbe chiudere per davvero. Ieri, dopo mesi di annunci, c'è stato l'incontro tra il direttivo della Casa e il Comune, rappresentato da una ...

Ilva : Palombella - futuro sempre più incerto - zero esuberi o Niente accordo : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “L’incontro di oggi al Ministero dello Sviluppo economico tra il ministro Luigi Di Maio e i vertici di AM InvestCo non aggiunge nulla di nuovo alla vicenda dell’Ilva, se non ulteriori incertezze che non fanno che aggravare la situazione”. A dichiararlo il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, che, commentando l’esito dell’incontro tra il ministro Di Maio e ...