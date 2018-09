Nicola Porro | tra «Quarta Repubblica» e «Matrix»

Golpe finanziario - Nicola Porro svela il 'nemico interno' : Il colpevole, o meglio il 'nemico interno' , Nicola Porro lo svela alla fine, come nei migliori gialli. E' il responsabile della tempesta perfetta che, con ogni probabilità, si abbatterà sull'Italia in ...

Rete4 : Gerardo Greco conduce «W l’Italia» - Nicola Porro «Quarta Repubblica» : Gerardo Greco Il nuovo palinsesto di Rete 4 entrerà in rotazione già a partire da settembre. Gerardo Greco, Nicola Porro e Piero Chiambretti – nuovi volti del canale – debutteranno a pochi giorni di distanza in prime time, poi a fine ottobre toccherà a Roberto Giacobbo. Ecco, oltre alle date della messa in onda, i titoli dei loro programmi, che per la verità non brillano particolarmente per originalità. W l’Italia è il titolo ...