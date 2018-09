Neonato ucciso dal padre con coltello

BRESCIA - Neonato ucciso DA BATTERIO : ALTRI 9 CONTAGIATI/ Ultime notizie : primario "Cerchiamo primo focolaio" : NEONATO muore per BATTERIO in ospedale BRESCIA : è accaduto agli Spedali Civili. ALTRI 10 casi di contagio nel reparto: Procura e Regione Lombarida avviano due inchieste. (Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:47:00 GMT)

Brescia - Neonato ucciso da un batterio killer in ospedale : Un neonato è morto agli Spedali civili di Brescia a causa del batterio serratia marcescens. Lo scrive il quotidiano locale Brescia oggi.Il bimbo, nato prematuro da una coppia Brescia na, era ricoverato anche con il gemellino che pure avrebbe contratto il batterio così come altri bambini presenti nello stesso reparto di patologia neonatale. Il decesso è avvenuto nella giornata di martedì. I carabinieri del Nas hanno ...

