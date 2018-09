NBA | uno sguardo alle nuove LeBron 16

Il mito NBA Billups : "Larry Brown è il numero uno : Torino ha fatto un affare" : Larry Brown mi ha tolto il sonno, ma è il più grande allenatore della mia carriera: sono contento per lui e sono contento per Torino...'. Chauncey Billups può dirlo meglio di tutti: guidato dal ...

Mercato NBA – Timberwolves alla ricerca di un 3&D : tre i nomi selezionati - uno ha anche l’anello al dito : Timberwolves ancora attivi sul Mercato NBA: Minnesota studia 3 profili per aggiungere un 3&D al proprio roster Nonostante il periodo dei ‘botti’ iniziali sia concluso da tempo, i Timberwolves sono ancora attivi sul Mercato NBA. La franchigia del Minnesota è alla ricerca di un 3&D, un giocatore capace di colpire con efficacia da 3 punti e con buone capacità difensive. I nomi sondati sono 3: Nick Young: campione NBA in ...

NBA – Chris Bosh non vuole mollare : “sogno il ritorno. Io ai Lakers con LeBron James? Sarebbe uno show” : Chris Bosh vuole tornare in NBA: il cestista ex Miami Heat sogna di giocare al fianco di LeBron James nei nuovi Lakers Sono ormai oltre due anni che Chris Bosh è costretto a restare lontano dai parquet NBA a causa di un problema di coaguli di sangue nel suo organismo. I medici NBA gli hanno negato l’idoneità sportiva, ma in cuor suo l’ex Miami Heat non ha abbandonato il sogno di tornare a giocare a basket. Ai microfoni di Yahoo ...

NBA - Donald Trump contro LeBron : 'È uno stupido'. Ma Melania sta con James : "Come sapete, la signora Trump ha girato il paese e il mondo parlando ai bambini del loro benessere, della vita sana e dell'importanza di comportamenti online responsabili con la sua iniziativa Be ...

NBA - Jimmy Butler si opera : salta il raduno della Nazionale : Jimmy Butler costretto a dare forfait per quanto concerne il raduno della Nazionale di Popovich, il cestista dei Twolvesi si opera Jimmy Butler ha scelto di sottoporsi all’intervento chirurgico sulla sua mano destra martedì. La guardia dei Minnesoto Twolves, non ha preso parte al raduno della Nazionale USA guidata per la prima volta da Popovich, proprio a causa del problema alla mano che lo terrà lontano dal parquet sino ad inizio ...