NBA | la carriera fuori dall' ordinario di Boris Diaw

NBA - a tutto Billups : "Vi racconto la mia carriera : da delusione a MVP delle Finals" : Lo scorso anno Rip Hamilton ci aveva raccontato che i protagonisti di quella cavalcata ancora oggi si tengono in contatto con una chat di gruppo, come i campioni del mondo di Spagna '82: "Oh sì, ci ...

NBA 2K19 : arriva "Il Preludio" - primo capitolo della modalità carriera : 2K ha lanciato Il preludio, il primo capitolo della modalità la Mia carriera di NBA 2K19 , caratterizzato dalla presenza di diversi attori tra cui Anthony Mackie (Avengers, Altered Carbon), Haley Joel Osment (The Sixth Sense, Silicon Valley), Michael Rapaport (Atypical, White Famous), Aldis Hodge (Straight Outta Compton, Hidden Figures), Rob Huebel (Transparent, Bob's Burgers) e tanti altri.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale 2K per ...

Manu Ginobili lascia il basket dopo 23 anni : tutta la carriera del ‘tanguero’ argentino tra Reggio - Bologna e il mondo NBA : “Oggi, con un mix di emozioni, annuncio il mio ritiro dal basket . Provo immensa gratitudine per chiunque (famiglia, amici, compagni, allenatori, staff, tifosi) abbia fatto parte della mia vita negli ultimi 23 anni . È stato un viaggio favoloso. Ben al di là dei miei sogni”. Queste le parole scelte da E Manu el David ‘ Manu ’ Ginobili per dare un ultimo abbraccio all’amore più grande: la pallacanestro. Le ...

Mercato NBA – Adesso il record è ufficiale : Dirk Nowitzki rinnova - 21 anni di carriera con i Mavericks : Dirk Nowitzki ha trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto con i Dallas Mavericks: il centro tedesco giocherà la sua 21ª stagione in maglia Mavericks, mai nessuno come lui Dopo aver dato piena disponibilità in termini di tempo ai Dallas Mavericks, al fine di non occupare il cap da destinare ad eventuali altri acquisti, Dirk Nowitzki ha trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto con i Dallas Mavericks. Il centro tedesco si è ...